Remessas globais de módulos da Trina Solar chegam a 100 GW no momento em que a empresa comemora seu aniversário de 25 anos

Inspirada na assinatura do Protocolo de Quioto em 1997, a Trina Solar foi fundada no mesmo ano, com sua sede na cidade de Changzhou, na China, tornando-se uma das primeiras empresas de energia fotovoltaica do mundo.

Como uma empresa líder no setor fotovoltaico, a Trina Solar tem sido pioneira em tecnologia solar nos últimos 25 anos, enquanto o diâmetro dos wafers de silício cresceu de 125 mm para 210 mm e a potência dos módulos cresceu de menos de 100 W para 690 W.

A geração de energia fotovoltaica é uma grande fonte de energia limpa implementada no mundo todo em muitas áreas, desde projetos de serviços públicos até telhados domésticos.

Os 100 GW de módulos fotovoltaicos da Trina Solar foram enviados para mais de 100 países.

Juntos, esses 100 GW de módulos fotovoltaicos podem gerar cerca de 135 bilhões de kWh de energia limpa, reduzindo as emissões anuais globais de CO 2 em 135 milhões de toneladas e o consumo padrão de carvão em 54,54 milhões de toneladas, o que equivale ao plantio de 7,29 bilhões de árvores.

Vinte e cinco anos, qualidade de alto nível para gerar valor para o cliente

Com a duração mais prolongada de serviços de produtos, a Trina Solar também comemora 25 anos de empreendedorismo e 25 anos de garantia de qualidade.

Entre tecnologia e inovação, a Trina Solar estabeleceu um total de 23 recordes mundiais em eficiência de conversão de células fotovoltaicas e potência de saída dos módulos.

Com base em seu excelente desempenho de produto, a Trina Solar é a única empresa do setor fotovoltaico a atingir 100% na pesquisa de bancabilidade de financiamento de novas energias da Bloomberg por seis anos consecutivos como uma das principais fornecedoras de módulos bancáveis. A empresa também alcançou excelentes resultados nos testes do Programa de Qualificação de Produtos PVEL por sete anos consecutivos.

Criar um novo mundo livre de carbono juntos

Atualmente, o desenvolvimento global de energia limpa está a todo vapor, e a Agência Internacional de Energia Renovável prevê que as instalações fotovoltaicas globais ultrapassarão 14 mil GW até 2050, à medida que novas energias, inclusive a energia solar, se tornam uma grande fonte de energia e consumo de eletricidade. Os módulos de tecnologia 210 de alto valor da Trina Solar são maduros em ciclo completo, e os módulos de ultra-alta potência já foram implementados em todo o mundo.

"O setor fotovoltaico é uma ecosfera aberta, inovadora e colaborativa", disse Gao Jifan, presidente da Trina Solar. "Apenas a inovação tecnológica aberta ampliará o escopo do crescimento e alcançará o desenvolvimento sustentável."

Uma nova era de energia com energia solar fotovoltaica como a principal força motriz já existe, de acordo com Gao.

Marcando os 100 GW de remessas como o início de uma nova jornada, a Trina Solar, como uma empresa líder no setor, se empenhará continuamente para se tornar a "força verde" para mudar o mundo e contribuir para a construção de um mundo livre de carbono.

FONTE Trina Solar Co., Ltd

