RÉMI BONNET ET NIENKE BRINKMAN REMPORTENT LA GOLDEN TRAIL SERIES

ANNECY, France, 7 novembre 2022 /PRNewswire/ -- À l'issue de la Madeira Ocean&Trails® Stage Race, grande finale de la saison 2022, Rémi Bonnet et Nienke Brinkman sont déclarés champions de la Golden Trail Series.

Nienke Brinkman wins the 2022 Golden Trail World Series

Intouchables !

Ils avaient déjà beaucoup d'avance ! Au moment d'attaquer l'ultime semaine de course – 5 étapes sur l'île de Madère – Rémi Bonnet (team Salomon / Red Bull, Suisse) et Nienke Brinkman (team Nike Trail, Pays-Bas) pouvaient compter sur un matelas de points confortable ; le résultat d'une saison solide et de victoires engrangées sur les épreuves de la saison régulière. Aussi n'ont-ils pas eu à attendre la fin de la semaine, et c'est à l'issue de la 4e étape que les deux champions ont été déclarés vainqueurs de la Golden Trail Series 2022. « C'est beau parce que je n'avais pas bien commencé la saison, confie Rémi Bonnet. C'est là que tu vois qu'il ne faut jamais rien abandonner parce que tu ne sais jamais comment ça peut finir. C'est une motivation pour moi de me dire qu'il faut toujours aller au bout des choses ! » Pour Nienke Brinkman aussi ce titre est un véritable aboutissement. « Ça représente tellement pour moi ! La saison ne pouvait pas être plus belle, je suis tellement contente, je n'arrive pas à y croire ! Je remercie ma famille et mon entourage pour tout le support qu'ils m'ont apporté sur les sentiers cette année ! »

La DACH, meilleure équipe au monde !

Au-delà du classement individuel, un classement GTNS (Golden Trail National Series) permettait de désigner la meilleure équipe nationale sur la Golden Trail Series. Et à ce jeu c'est la GTNS ALL/AUT/CHE qui a été la plus forte. Elle a dominé la compétition du début à la fin et devance au classement la GTNS ITALY et la GTNS ESP/POR.

Retrouvez le classement général de la Golden Trail World Series 2022 ici : https://goldentrailseries.com/series/gtws.htm

Golden Trail TV : goldentrailseries.com/gttv/

Site Internet : goldentrailseries.com

Facebook : Golden Trail Series

Instagram : Golden Trail Series

YouTube : Golden Trail Series

E-mail : [email protected]

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1938480/Nienke_Brinkman.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1819208/Golden_Trail_World_Series_Logo.jpg

SOURCE Golden Trail Series