RÉMI BONNET Y NIENKE BRINKMAN GANAN LA GOLDEN TRAIL SERIES

ANNECY, Francia, 7 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Finalizada la Madeira Ocean&Trails® Stage Race, la gran final de la temporada 2022, Rémi Bonnet y Nienke Brinkman han sido declarados campeones de la Golden Trail Series.

Inalcanzables

Ya tenían una amplia ventaja. En el momento de abordar la última semana de carreras – 5 etapas en la isla de Madeira –, Rémi Bonnet (equipo Salomon / Red Bull, Suiza) y Nienke Brinkman (equipo Nike Trail, Países Bajos) ya contaban con un cómodo colchón de puntos, el resultado de una temporada sólida y victorias acumuladas en pruebas de la temporada regular. Así que no tuvieron que esperar hasta el final de la semana, y tras la 4ª etapa ambos campeones fueron declarados ganadores de la Golden Trail Series 2022. "Ha salido mejor de lo que esperaba porque no empecé bien la temporada, dice Rémi Bonnet. Aquí es donde ves que nunca debes renunciar a nada porque no sabes cómo puede terminar. Me motiva decirme a mí mismo que siempre hay que llegar al final de las cosas". También para Nienke Brinkman, este título es un verdadero logro. "Significa mucho para mí. La temporada no ha podido ser mejor, estoy tan feliz que no puedo creerlo. Agradezco a mi familia y a mi entorno todo el apoyo que me han aportado en los senderos este año".

DACH, el mejor equipo del mundo

Aparte de la clasificación individual, la clasificación GTNS (Golden Trail National Series) ha permitido designar al mejor equipo nacional de la Golden Trail Series. Y aquí ha sido el GTNS ALL/AUT/CHE el más fuerte. Dominó la competición de principio a fin y se puso por delante de la GTNS ITALY y GTNS ESP/POR en la clasificación.

