Remonter 100 ans d'histoire de Hainan sur 22 mètres de patrimoine

« C'est le plus long travail de papier découpé que j'ai fait et aussi le plus difficile », a déclaré Huang Haitao, qui a près de 20 ans d'expérience. Elle a décrit comment elle travaillait sur sa partie du parchemin, assis à une longue table dans son studio. Elle a d'abord dû dessiner méticuleusement le motif, y compris les groupes de petites feuilles de cocotier, sur le papier à l'aide d'un cutter, les feuilles étant plus petites que ses ongles. Puis elle appuyait doucement sur chacun d'eux avec le bout de ses ongles et découpait soigneusement la forme en suivant le contour, petit à petit.

Le 28 mai, elle a fait appel à plusieurs autres artistes et, après mûre réflexion, ils ont choisi les 21 événements clés qu'ils allaient représenter. Il s'agit notamment de la base révolutionnaire de la montagne Murui (Murui Mountain Revolutionary Base), où se trouve le berceau de la révolution de Hainan, et du Détachement féminin rouge, un escadron de femmes qui a plus tard inspiré des opéras, des ballets et même un film. La victoire de la Bataille de libération de l'île de Hainan en 1950 figure également sur le parchemin.

Parmi les événements plus récents, citons l'établissement de la province de Hainan en 1988, la création de la zone économique spéciale de Hainan et la publication du plan directeur du port de libre-échange de Hainan.

Le rouleau se compose de 18 feuilles jointes, chacune mesurant entre 60 et 130 cm de long et 68 cm de large.

Les dessins constituent la colonne vertébrale du parchemin. La plupart des décors comprennent des plantes locales telles que des cocotiers et des banians. L'architecture représentée reflète la transformation des chaumières de la communauté ethnique Li qui vit sur l'île en constructions modernes symbolisées par le Century Bridge.

Le 29 juin, le parchemin est enfin monté. « Bien que le travail ait été extrêmement difficile, nous y sommes parvenus grâce aux efforts concertés de notre équipe », a déclaré Huang Haitao. « Cela m'a fait penser à la puissance de la nation travaillant en solidarité pour surmonter toutes les difficultés jusqu'à la victoire finale. »

Cliquez sur le lien pour voir le parchemin :

https://file590cbb74f209.vrh5.cn/v3/idea/VUV9K3zM?suid=396E5BAE-34F7-49A9-9B37-001D595E72AF&sl=1#suid=ohAJ7weovJ0xS_b5-tTLaLxKLpWo&sl=1

Cliquez sur le lien pour voir le documentaire sur la fabrication du parchemin :

http://www.hicn.cn/system/2021/07/01/032576588.shtml

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1556150/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1556151/image_2.jpg

