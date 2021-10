Rémy Martin Celebra la Tradición Latinx de la Sobremesa

"Significa mucho para mí trabajar con Rémy Martin para arrojar luz sobre una tradición que es tan querida en mi cultura", señaló Diana Dávila, chef ejecutiva y propietaria de Mi Tocaya Antojeria en Chicago. "La sobremesa es una experiencia gastronómica en la que el amor es el ingrediente más importante en la mesa. La familia y el amor están en el centro de todo lo que hago, y esta fue una forma realmente emocionante de demostrar eso."

"Siempre he admirado la atención de Rémy Martin a los detalles y la dedicación al sabor, por lo que fue emocionante colaborar con ellos de una manera que se centra en una parte específica de mi herencia", señaló el chef y fundador del CHEF PAPI INC. "Unirme con ellos me permitió ver los detalles artísticos de su coñac mientras compartía mi arte a través de la cocción para crear un increíble momento de sobremesa".

El carácter único y la versatilidad de Rémy Martin lo han convertido en el coñac ampliamente aceptado y preferido por los chefs de hoy en día. Las notas aromáticas y los perfiles de sabor únicos de Rémy Martin 1738 Accord Royal y Rémy Martin Tercet ofrecen infinitas posibilidades de explorar los numerosos sabores opulentos y los aromas mejorados que expresan la profundidad de la artesanía.

"Rémy Martin se enorgullece de asociarse con el Chef Papi y la Chef Diana para celebrar la tradición de la sobremesa que se basa en la gente y el tiempo, dos entidades que valoramos enormemente", expresó Tina Reejsinghani, vicepresidenta de Rémy Martin Americas. "Nuestro compromiso de celebrar la excelencia en la hospitalidad y la gastronomía se combina con nuestra admiración por las tradiciones culturales del pasado que siguen reuniendo a las comunidades hoy".

La alianza es una extensión de la iniciativa "Team Up For Excellence" de Rémy Martin, que destaca el éxito colectivo de los equipos talentosos que trabajan juntos hacia una mayor realización y un producto de excelencia. Es una continuación de colaboraciones previas con algunas de las personas más influyentes en el campo de la gastronomía más aclamadas del mundo, entre ellas el concursante del programa Top Chef y productor ejecutivo de Food & Wine, chef Kwame Onwuachi; Danielle Chang de LUCKYRICE; y el chef con estrellas Michelin Jean-François Piège, que consolida aún más el legado de Rémy Martin en la escena gastronómica mundial y el coñac favorito en el mundo culinario. La marca anunció recientemente una alianza global con la Guía MICHELIN para apoyar las ceremonias de las estrellas y promover la Estrella Verde, que destaca los restaurantes que están a la vanguardia de la gastronomía sostenible.

Rémy Martin celebrará la sobremesa con el Chef Papi en Nueva York y la chef Diana Dávila, en Chicago, con eventos íntimos y seleccionados que se centran en pasar tiempo de calidad con sus seres queridos durante una comida magnífica y con un coñac excepcional. La marca continuará su compromiso con la hospitalidad, dentro del espacio de la mixología y la gastronomía celebrando la sobremesa en ciudades adicionales.

Para obtener más información, visite RemyMartin.com

Acerca de RÉMY MARTIN

Desde 1724, la casa de Rémy Martin produce licores de primera calidad que atraen constantemente a los conocedores más exigentes del mundo. Un profundo amor por la tierra, una continuidad de la propiedad familiar y un apasionado compromiso con la excelencia han sostenido a Rémy Martin durante casi tres siglos. Como resultado de su maestra producción y de varias generaciones de tradición en coñac, la Casa de Rémy Martin hoy produce coñacs fine champagne, como Rémy Martin® XO, Rémy Martin Tercet, Rémy Martin 1738® Accord Royal y Rémy Martin® V.S.O.P. Para obtener más información, visite www.RemyMartin.com.

ACERCA DE LA CHEF DIANA DÁVILA

La chef Diana Dávila es nativa de Chicago y comenzó su carrera profesional en el concepto gastronómico de lujo de su familia, Hacienda Jalapeños, donde recibió grandes elogios del Chicago Tribune y fue llamada "maravilla mexicana" por el Chicago Sun-Times. Dávila estudió bajo el mando de la chef Susana Trilling en la escuela de cocina Seasons of the Heart, en Oaxaca, México, y abrió su primer restaurante, Mi Tocaya Antojería, en 2017. En Mi Tocaya, se invita a los comensales a disfrutar de los alimentos favoritos mexicanos con el toque de Dávila, especialidades regionales menos conocidas y platos completamente nuevos inspirados en su herencia mexicana. Dávila fue nombrada uno de los mejores chefs nuevos de Food & Wine Magazine en 2018 y su restaurante fue recientemente reconocido como uno de los mejores 50 restaurantes de 2021 por el New York Times.

ACERCA DE STEPHEN "CHEF PAPI" RODRÍGUEZ

Stephen "Chef Papi" Rodríguez se crio en Queens, Nueva York, y creció en la bodega de sus padres y más tarde en su zona de comidas del supermercado, que rindió homenaje a sus tradiciones de Nueva York y República Dominicana. En sus viajes a República Dominicana de niño, el Chef Papi desarrolló un amor incomparable por su herencia y se convirtió en parte de la nueva generación de latinos que viven repartidos entre dos culturas diferentes. Al Chef Papi se le atribuye la creación de su emblemática "Pizza Dominicana", que llegó a la fama a través de las redes sociales y atrajo la atención de la prensa local y nacional. Hoy es el chef ejecutivo de Luxor Restaurant, en Nueva York, y es la imagen de su marca CHEF PAPI.

