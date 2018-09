Renaissance de la Route de la soie et tenue du forum culturel franco-chinois à Xi'An

Le forum, qui s'est tenu du 17 au 20 septembre dans la capitale de la province orientale du Shaanxi, a été un véritable bouillon d'idées pour les meilleurs experts et universitaires du monde entier dans les domaines de la culture, de la musique, de l'architecture et du design. Au cours de l'événement, les participants se sont remémoré le passé, ont médité sur le présent et se sont penchés sur l'avenir en échangeant sur une multitude de sujets allant de la protection du patrimoine et de la recherche historique à la préservation culturelle et au développement urbain.

« La communication et les échanges entre les différentes civilisations font inévitablement partie du développement et de l'avancement de l'humanité », a déclaré Chen Zhu, vice-président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, lors du forum culturel franco-chinois. « L'ancienne Route de la Soie a ouvert la voie à l'intégration des civilisations du monde et l'initiative 'Une ceinture, une route' est l'incarnation moderne de cet esprit. J'espère que les peuples chinois et français pourront exploiter l'énorme potentiel de leur patrimoine culturel respectif afin de créer ensemble un avenir meilleur pour toute l'humanité. »

Le forum de quatre jours a permis à Xi'an d'être sur le devant de la scène internationale et de présenter au monde entier le charme éternel d'une ville chinoise berceau de la civilisation humaine au même titre que Rome, Athènes ou Le Caire.

Le forum était centré sur la thématique relative au projet de Route de la soie moderne (Belt and Road Initiative ou BRI), qui a pour objectif de relier la Chine aux pays d'Eurasie par le biais d'une série de projets d'infrastructure le long des anciennes routes commerciales.

Il n'existait pas de meilleur endroit pour entamer une discussion sur les musées que Xi'an, une ville surnommée le « Musée de la Chine en plein air ». Le forum a attiré les conservateurs de grands musées d'Europe et de Chine, dont le musée des Confluences, le musée Rodin, le musée national archéologique d'Athènes, le musée national du Palais et le musée de l'Armée de terre cuite.

Également présentes au forum, des personnalités telles que Wu Weishan, sculpteur renommé et conservateur du Musée national d'Art de Chine, et l'architecte de renommée mondiale Paul Andreu ont échangé leur point de vue sur divers sujets tels que l'ingénierie, la peinture et l'art.

Le forum a attiré des participants de nombreuses villes chinoises, dont Suzhou, Zhuhai et Quanzhou ainsi que françaises, dont Nice, Tours, Saint-Étienne, Angoulême et Lyon.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : http://www.xian.gov.cn/ptl/def/def/index_1121_6774_ci_trid_2957895.html

A propos de Xi'an

Capitale de la province du Shaanxi, à l'ouest de la Chine, Xi'an est une destination touristique internationale riche de plus de 3 000 ans d'histoire et d'attractions touristiques de renommée mondiale telles que ses guerriers et chevaux de terre cuite et ses anciens remparts. La ville, surnommée le « Musée de la Chine en plein air », était le point de départ de la Route de la soie, un ancien réseau de routes commerciales qui reliait l'est et l'ouest, formellement établi sous la dynastie Han.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/747982/Revival_of_Silk_Road_Spirit_In_XiAn.jpg

