Renato Muoio, importante investidor do Turfe, fala sobre o esporte e suas curiosidades

SÃO PAULO, 19 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- O turfe ainda não é uma modalidade esportiva tão conhecida no Brasil. Mas, turfe é o esporte que promove corridas de cavalos. Muitas pessoas só tiveram contato com esse esporte através de filmes e séries, por isso há tanta curiosidade em volta desse assunto. Renato Bonfiglioli Muoio, conhecido como Renato Muoio, é um dos nomes do turfe nacional; mais especificamente de São Paulo capital, onde nasceu e vive até hoje. O jovem atualmente é empresário do segmento, mas tem contato com o turfe desde muito pequeno, por influência familiar.

"As pessoas me questionam sempre com relação ao esporte. Existe muita curiosidade sobre o mundo das corridas; e grande parte das perguntas são com relação aos cuidados com os animais. E sim, eles são muito bem cuidados. Costumo dizer que eles são reis por onde passam. São cavalos da raça Puro Sangue Inglês (PSI). A idade dos animais que competem varia, mas fica em torno de 4 anos; em geral, os animais começam a correr ainda potros, aos 2 anos de idade", detalha Renato.

E o empresário segue contando sobre o esporte. "Eu tenho contato com essa modalidade desde que nasci. Meu avô tinha cavalos no Jockey Club de São Paulo, no período das décadas de 80 e 90. Em 2011, resolvi investir no esporte, foi quando nasceu o Stud Nova Glória. O Stud fica no Jockey Club de São Paulo e nele, diversos cavalos Puro Sangue Inglês (PSI) são cuidados e treinados por uma equipe multidisciplinar. Todos os animais têm personalidades individuais; os cavalos que possuem o perfil para competição têm suas peculiaridades: alguns são melhores correndo na grama, outros na areia. Há aqueles que não gostam ou não são bons em curvas e existe também aqueles que são bons na grama, na areia e em curvas. Essa personalidade também tem relação direta com filiação. Nos hipódromos, normalmente, há pelo menos uma pista de grama e uma de areia".

Outra curiosidade é que em períodos de muita chuva a pista de grama fica impraticável. "Quando chove bastante, a pista de grama do hipódromo fica encharcada, sem possibilidade de corrida. Logo, uma corrida se estava prevista para grama é transferida para a de areia. Mas, em geral, existem corridas especiais para pistas de areia e para pistas de grama; ou seja, cada treinador escolhe o animal ideal para competir em cada tipo de pista, percurso etc".

Renato é bem ativo nas redes sociais e compartilha com seus seguidores de Instagram a dia-a-dia de empresário e investidor do esporte; além disso, ele mostra rotinas de corrida no Jockey Club de São Paulo. O hipódromo, que hoje conta com mais ou menos 4 mil sócios, é um belíssimo conjunto arquitetônico. Vale acompanhar as postagens da página @renatobmuoio no Instagram.

Contato:

Assessoria Trilha Cultural | Conteúdo e Cultura

WhatsApp: +1 940-390-9095

FONTE Renato Muoio

SOURCE Renato Muoio