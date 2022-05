Rencontre avec SIMCom, le leader mondial des modules et solutions cellulaires IoT à l'occasion du Embedded World 2022

Depuis sa création en 2002, SIMCom est à la tête de l'industrie pour fournir une gamme complète de modules et de solutions cellulaires et de systèmes de navigation par satellite, notamment 5G, LTE-A, C-V2X, eMTC (CAT-M1), NB-IoT, FDD/TDD-LTE, WCDMA/HSPA/HSPA+, CDMA 1xRTT/EV-DO, GSM/GPRS/EDGE. Grâce à une innovation technologique constante, à un contrôle de qualité rigoureux, à une forte capacité de livraison et à des services extraordinaires, le total des expéditions de SIMCom a atteint 300 millions, apportant de la valeur à plus de 100 000 clients dans 180 pays et régions. Les produits de SIMCom sont largement utilisés dans des industries telles que la ville connectée, les paiements connectés, l'automobile connectée, les réseaux connectés, la fabrication connectée, les soins de santé connectés et l'agriculture connectée, etc.

Dans le contexte de l'arrêt des réseaux 2G/3G, les séries de modules LTE et LPWA de SIMCom aident les clients à simplifier leur transition vers la technologie LTE, qui peut offrir une connectivité à l'épreuve du temps, notamment les modules LTE Cat.1 A7672, A7682, SIM7600 et SIM7500, les modules LTE Cat. M SIM7080, SIM7070, SIM7090 et les modules NB-IoT de la série SIM7022.

La pandémie de COVID-19 accélère la transformation numérique dans tous les secteurs et accroît l'importance et le besoin d'une connectivité mobile haut début rapide et fiable. Pour répondre aux besoins en matière de transmission de données à moyen et haut débit, outre la série LTE Cat.4 SIM7600X-H, très populaire, SIMCom a également lancé les séries SIM7906X et SIM7912X basées sur Qualcomm X12, qui offrent des solutions avancées pour des secteurs tels que les routeurs, les passerelles et les FWA, etc.

En plus des produits LTE, SIMCom a également fait des percées remarquables dans le développement de modules 5G. Sur la base des séries SIM8200EA, SIM8202X-M2 et SIM8200G, les nouveaux modules 5G SIM8260X et SIM8262X-M2 prennent en charge la norme 3GPP Rel.16, démontrant ainsi les efforts constants de SIMCom pour fournir des solutions modernes à l'industrie.

Outre la gamme complète de produits cellulaires susmentionnés, SIMCom propose également des modules connectés dotés d'une puissante capacité de traitement multimédia, notamment SIM8970X, SIM8950X et SIM8905X. Les modules C-V2X SIM8100 sont également disponibles pour les applications automobiles.

