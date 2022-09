Rencontrez les 50 dirigeants allemands qui transforment notre monde

À une époque de bouleversements et de changements, les dirigeants allemands prennent l'initiative de créer un avenir meilleur pour la communauté mondiale. Le TBD Media Group présente 50 dirigeants allemands au monde entier

LONDRES, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- L'Allemagne jouit d'une réputation durement acquise en tant que centre d'innovation, d'excellence commerciale et de leadership éclairé. Dans un monde où les politiques sont divisées, l'Allemagne montre la voie vers un avenir qui protège les profits, les personnes et la planète.

50 German Leaders (50 dirigeants allemands), une campagne de la célèbre société de production TBD Media Group , présente les idées des icônes les plus innovantes du monde des affaires en Allemagne. Par le biais d'une série de documentaires captivants, TBD Media examine leurs motivations et se penche sur l'avenir qu'ils façonnent.

L'expérience de ces leaders sera réunie lors d'un sommet organisé à Berlin pour permettre un échange d'idées.

Paolo Zanini, fondateur et PDG de TBD Media Group à déclaré :

« L'Allemagne est au cœur de l'Europe, représentant la stabilité, l'innovation et un véritable désir de créer un meilleur avenir pour la communauté mondiale. Avec « 50 German Leaders », nous avons construit une campagne autour de chefs d'entreprise allemands qui relèvent les défis difficiles auxquels l'humanité est confrontée en ce moment. Nous donnons l'occasion à ces dirigeants de s'inspirer mutuellement lors d'une réunion en direct et de diffuser leurs histoires dans le monde entier pour inciter d'autres personnes à agir. »

Le lundi 26 septembre, un groupe restreint de PME allemandes se réunira à l'hôtel Ritz-Carlton sur la Potsdamer Platz à Berlin pour échanger des idées et discuter de l'avenir de l'économie du pays. Des sujets essentiels tels que la mobilité, les exportations, la durabilité, le manque de travailleurs qualifiés et d'autres défis permanents seront notamment abordés. L'un des objectifs est d'explorer ensemble des approches bien fondées pour résoudre ces problèmes.

La série documentaire 50 German Leaders emmènera les téléspectateurs dans un voyage au cœur d'une collection variée d'entreprises innovantes et collaboratives qui associent les dernières technologies à l'ingéniosité humaine pour créer des changements durables et positifs.

Entreprises présentées dans ce lancement :

ACPS Automotive

Kulzer

Kaldewei

Mestemacher

SBB Cargo International

Ratioform

Medical Park

Rud.Otto Meyer Technik GmbH & Co.KG

Amedes

Huesker Synthetic

Schock

Degewo

Pour plus d'informations sur la campagne 50 German Leaders, rendez-vous sur le site : https://www.globalthoughtleaders.org/50-german-leaders

À propos du TBD Media Group :

TBD Media Group est un développeur de médias international, axé sur les objectifs, qui aide les entreprises, les organisations et les gouvernements à raconter l'histoire de leur marque d'une manière humaine et directe. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.tbdmediagroup.com .

