ReneSola fournit 5,4 MW de modules mono PERC à Helexia en Belgique

ZHEJIANG, 14 Mai 2019 /PRNewswire/ -- ReneSola, fabricant de modules, d'une capacité de 3,5 GW, classé sur la liste Bloomberg Tier 1, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord portant sur la fourniture à Helexia de 5,4 MW de modules mono PERC de 310 W, destinés à être installés sur des projets de toitures solaires photovoltaïques.

Helexia, fournisseur d'équipements et de solutions énergétiques, exploite actuellement plus de 150 centrales photovoltaïques d'une puissance combinée de 60 MW et connaît une croissance rapide en France, en Italie, en Espagne, au Portugal et en Belgique. ReneSola a été sélectionné comme fournisseur stratégique de modules pour Helexia.

M. Li Xianshou, PDG de Renesola, a déclaré: « Les investisseurs européens et EPCistes des centrales solaires connectées au réseau sont nos principaux clients depuis plus de 10 ans. Nous continuerons à adapter la production aux avancées de la technologie afin de réduire rapidement et fiablement le coût standardisé de l'énergie (LCOE). "

M. Pierre-Yves Sizaire, vice-président pour l'Europe chez ReneSola, a déclaré: "Nous sommes honorés de fournir à Helexia 5,4 MW de modules mono-PERC à faible émission de carbone pour ses projets. ReneSola a fourni plus de 7 GWc de modules de haute qualité en Europe depuis 14 ans. Nous sommes fiers de continuer à contribuer à la construction d'une Europe des énergies propres. "

ReneSola participera au salon Intersolar Munich 2019 du 15 au 17 mai et sera disponible au stand n °: C1, 270B. Pour en savoir plus sur nos produits, veuillez contacter service@renesola.com ou visitez le site http://www.renesola.com.

--PREND FIN--

À propos de RenéSola

Fondé en 2005, ReneSola est classé 12ème dans le classement des fabricants de panneaux solaires Bloomberg Tier 1 avec une capacité de production annuelle de 3,5 GW. En s'appuyant sur sa présence mondiale et sa solide expérience dans le secteur, ReneSola augmente chaque année sa capacité et améliore la technologie de production pour fournir des investisseurs à grande échelle aux services publics. Pour plus d'information, s'il vous plaît visitez www.renesola.com.

Related Links

http://www.renesola.com



SOURCE ReneSola