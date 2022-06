ReNew annonce la date et les détails de la téléconférence pour le rapport sur les bénéfices du quatrième trimestre de l'exercice 2022

GURUGRAM, Inde, 9 juin 2022 /PRNewswire/ -- ReNew Power (« ReNew » ou « la société ») (NASDAQ: RNW) (NASDAQ: RNWWW), la principale société d'énergie renouvelable d'Inde, a annoncé aujourd'hui qu'elle publiera son rapport sur les résultats du quatrième trimestre (janvier à mars 2022) de l'exercice 2022 après la clôture du marché le 14 juin 2022.

Une conférence téléphonique est prévue pour discuter des résultats des gains à 08:30 EDT (18 h IST), le 15 juin 2022. La conférence téléphonique est accessible en direct à l'adresse https://edge.media-server.com/mmc/p/5qv96gc3 ou par téléphone (sans frais) en composant le numéro suivant :

É.-U. / Canada : (+1) 855 881 1339

Royaume-Uni : (+44) 0800 051 8245

Suède : (+46) 020 791 959

Inde : (+91) 0008 0010 08443

Singapour : (+65) 800 101 2785

Hong Kong : (+852) 800 966 806

Japon : (+81) 005 3116 1281

Reste du monde : (+61) 7 3145 4010 (payant)

Un enregistrement audio sera disponible après l'appel sur notre site Internet consacré aux relations avec les investisseurs à https://investor.renewpower.in/news-events/events .

À propos de ReNew

ReNew est l'un des plus grands producteurs indépendants d'énergie renouvelable en Inde et dans le monde. ReNew développe, construit, possède et exploite des projets d'énergie éolienne, d'énergie solaire et d'hydroélectricité. Au 31 mai 2022, ReNew dispose d'un portefeuille brut total d'environ 12,8 GW de projets d'énergie renouvelable en Inde, y compris des projets mis en service et engagés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.renewpower.in et suivez-nous sur LinkedIn , Facebook , Twitter et Instagram .

Demandes de renseignements des médias

Kamil Zaheer

Karan Anand

Demandes de renseignements des investisseurs

Nathan Judge

Anunay Shahi

