ReNew anuncia data e detalhes da teleconferência para informe de rendimentos do terceiro trimestre do ano fiscal de 2022

GURGAON, Índia, 20 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A ReNew Energy Global plc ("ReNew" ou "a Empresa") (Nasdaq: RNW, RNWWW), empresa líder em energia renovável da Índia, anunciou hoje que emitirá seu relatório de ganhos do terceiro trimestre do ano fiscal de 2022 após o fechamento do mercado em 24 de fevereiro de 2022.

Uma teleconferência foi agendada para discutir os resultados dos ganhos às 8h30 Horário da costa leste (19h00 no horário padrão da Índia) em 25 de fevereiro de 2022. A teleconferência poderá ser acessada ao vivo pelo site https://edge.media-server.com/mmc/p/2spfx5if ou pelo telefone (chamada gratuita), discando EUA/Canadá: 1 855 881 1339 Reino Unido: 0800 051 8245, Índia: 0008 0010 08443; Singapura: 800 101 2785; e Japão: 005 3116 1281 ou +61 7 3145 4010 (com custo). Uma reprise do áudio estará disponível após a chamada no site ReNew Investor Relations em https://investors.renewpower.in/news-events/events.

Sobre a ReNew

A ReNew é uma das maiores produtoras independentes de energia renovável (IPPs) na Índia e em todo o mundo. A ReNew desenvolve, constrói, possui e opera projetos de energia eólica e solar em escala de serviços públicos, além de projetos hidrelétricos e de energia solar distribuída. Em 1º de fevereiro de 2022, a ReNew contava com uma capacidade total de 10,2 GW de projetos de energia renovável em toda a Índia, incluindo projetos comissionados e comprometidos. Para mais informações, acesse: www.renewpower.in; siga ReNew Power no Twitter @ReNew_Power

Contatos para a imprensa:

Kamil Zaheer

Tel.: +91 9811538880

[email protected]

Investidores

Nathan Judge

Anunay Shahi

[email protected]

FONTE ReNew Energy Global PLC

