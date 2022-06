ReNew anuncia los resultados del cuarto trimestre y el año fiscal 2022

- ReNew anuncia los resultados del cuarto trimestre (Q4 FY22) y el año fiscal 2022, ambos finalizados el 31 de marzo de 2022

GURUGRAM, India, 16 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- ReNew Energy Global plc ("ReNew" o "la compañía") (Nasdaq: RNW, RNWWW), la compañía de energía renovable líder en India, ha anunciado hoy sus resultados consolidados para el cuarto trimestre del año fiscal 2022 y el año fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2022.

Aspectos destacados de la operación

· La capacidad contratada de la compañía aumentó en 0,13 GW durante el cuarto trimestre del año fiscal 2022. A fecha de 31 de marzo de 2022, la cartera de la compañía estaba compuesta por 10,7 GW de los cuales 7,6 GW están comisionados y 3,1 GW comprometidos. Posterior al final del trimestre, la compañía celebró acuerdos definitivos para comprar 528 MW de activos de energía renovable y firmó ~1,6 GW adicionales de PPA, lo que eleva la cartera total de la compañía a 12,8 GW

· Los ingresos totales (o los ingresos totales) para el año fiscal 22, finalizado el 31 de marzo de 2022, fueron de 69.195 millones de INR (912 millones de dólares estadounidenses), un aumento del 27,0 % con respecto al año fiscal 21. Los ingresos totales para el cuarto trimestre del año fiscal 22 fueron de 17.615 millones de INR (232 millones de dólares estadounidenses), un aumento del 31,1% con respecto al cuarto trimestre del año fiscal 21.

· El EBITDA(2) ajustado para FY22 fue de 55.144 millones de INR (727 millones de dólares estadounidenses), lo que supone un aumento del 31,7% con respecto al FY21. Al tipo de cambio presupuestado de 75,00 INR por 1,00 dólar estadounidense, el EBITDA ajustado habría sido de 735 millones de dólares estadounidenses. El EBITDA ajustado para el cuarto trimestre del año fiscal 22 fue de 12.787 millones de INR (169 millones de dólares estadounidenses), un aumento del 49,4% con respecto al cuarto trimestre del año fiscal 21. El EBITDA ajustado no se ajustó por el impacto negativo neto del clima en relación con lo normal de aproximadamente 5.691 millones de INR (75 millones de dólares estadounidenses) para el año fiscal 22 y aproximadamente 1.517 millones de INR (20 millones de dólares estadounidenses) para el cuarto trimestre del año fiscal 22, así como 471 millones de INR (6 millones de dólares estadounidenses) de EBITDA en FY21 de la cartera de techos que se vendió en febrero de 2022.

· La pérdida neta para el FY22 fue de 16.127 millones de INR (213 millones de dólares estadounidenses) en comparación con una pérdida neta de 8.033 millones de INR (106 millones de dólares estadounidenses) para el FY21. La pérdida neta para el año fiscal 22 incluyó 13.224 millones de INR (174 millones de dólares estadounidenses) de cargos relacionados con la cotización en Nasdaq Stock Market LLC, la emisión de garantías sobre acciones, la cotización de pagos basados en acciones relacionados y otros factores.

· El flujo de caja a capital(2) ("CFe") de los activos operativos para el FY22 fue de 12.888 millones de INR (170 millones de dólares estadounidenses), lo que equivale a un aumento del 92,6% con respecto al FY21. El flujo de efectivo a capital de los activos operativos para el cuarto trimestre del año fiscal 22 fue negativo en 5016 millones de INR (66 millones de dólares estadounidenses), lo que supone una disminución del 211,8% con respecto al cuarto trimestre del año fiscal 21.

Nota: La conversión de rupias indias a dólares estadounidenses se ha realizado a un tipo de cambio de 75,87 INR por 1,00 USD frente a 75,00 INR por 1,00 USD en nuestra guía. Consulte la nota 1 para obtener más información.

Orientación para el año fiscal 23

La compañía proporciona orientación para el EBITDA ajustado y el flujo de caja a capital para el año fiscal 23:

Año financiero EBITDA ajustado EBITDA ajustado/acción Flujo de efectivo a capital Flujo de efectivo a capital/acción FY23 INR 66,000 – INR 69,000 million INR 155 - INR 160 INR 21,000 - INR 22,700 million INR 49 – INR 53

El formulario 6-K que contiene los estados financieros y la discusión de los resultados financieros se ha presentado ante la SEC y se puede acceder a él en www.sec.gov

Información sobre webcasts y conferencias telefónicas

Se programó una conferencia telefónica para discutir los resultados de ganancias a las 8:30 a. m. EDT (6:00 p. m. IST) el 15 de junio de 2022. Se puede acceder a la conferencia telefónica en vivo en https://edge.media-server.com/mmc/p/5qv96gc3 o por teléfono (gratuito) marcando:

Reino Unido/ Canadá: (+1) 855 881 1339

Reino Unido: (+44) 0800 051 8245

Suecia: (+46) 020 791 959

India: (+91) 0008 0010 08443

Singapur: (+65) 800 101 2785

Hong Kong: (+852) 800 966 806

Japón: (+81) 005 3116 1281

Resto del mundo: (+61) 7 3145 4010 (toll)

Una reproducción de audio estará disponible después de la llamada en nuestro sitio web de relaciones con inversores en https://investor.renewpower.in/news-events/events

Notas

(1) Este comunicado de prensa contiene traducciones de ciertas cantidades de rupias indias a dólares estadounidenses a tasas específicas únicamente para la conveniencia del lector. A menos que se indique lo contrario, la conversión de rupias indias a dólares estadounidenses se ha realizado a 75,87 INR por 1,00 dólar estadounidense, que era la tasa de compra al mediodía en la ciudad de Nueva York para transferencias por cable en monedas no estadounidenses, según lo certificado a efectos aduaneros por la Reserva Federal Bank of New York el 31 de marzo de 2022. No garantizamos que las cantidades en rupias indias o dólares estadounidenses a los que se hace referencia en este comunicado de prensa se hayan convertido a dólares estadounidenses o rupias indias, según sea el caso, a cualquier tipo de cambio o en absoluto.

(2) Esta es una medida no IFRS. Para obtener más información, consulte "Uso de medidas no IFRS" en otra parte de este comunicado. Las NIIF se refieren a las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Además, las conciliaciones de las medidas que no son IFRS con las medidas financieras IFRS y los resultados operativos se incluyen al final de este comunicado.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, enmendada y la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, incluidas declaraciones sobre nuestra guía financiera y operativa futura, resultados operativos y financieros tales como estimaciones de los pagos nominales remanentes contratados y la tasa de ejecución de la cartera, y los supuestos relacionados con el cálculo de las métricas anteriores. Los riesgos e incertidumbres que podrían hacer que nuestros resultados difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas incluyen: la disponibilidad de financiamiento adicional en términos aceptables; cambios en los precios comerciales y minoristas de la electricidad generada por los servicios públicos tradicionales; cambios en las tarifas a las que se celebran los PPA a largo plazo; cambios en las políticas y regulaciones, incluidos los límites o topes de medición neta e interconexión; la disponibilidad de descuentos, créditos fiscales y otros incentivos; la disponibilidad de paneles solares y otras materias primas; nuestro historial operativo limitado, particularmente como una empresa pública relativamente nueva; nuestra capacidad para atraer y mantener relaciones con terceros, incluidos socios solares; nuestra capacidad para cumplir con los convenios en nuestras líneas de crédito; condiciones meteorológicas; cuestiones relacionadas con la pandemia de la COVID-19; interrupciones del suministro; reducciones de energía solar por parte de las autoridades estatales de electricidad y otros riesgos identificados en las declaraciones de registro e informes que nuestra compañía ha presentado o proporcionado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, o SEC, de vez en cuando. La cartera representa la capacidad agregada de megavatios de las plantas de energía solar de conformidad con los PPA, firmados o asignados o donde hemos recibido una carta de adjudicación. No hay garantía de que podamos firmar un PPA aunque hayamos recibido una carta de adjudicación. Todas las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa se basan en la información disponible para nosotros a la fecha del presente, y no asumimos ninguna obligación de actualizar estas declaraciones a futuro.

Acerca de ReNew

A menos que el contexto requiera lo contrario, todas las referencias en este comunicado de prensa a "nosotros" o "nuestro" se refieren a ReNew Power y sus filiales.

ReNew es uno de los productores de energía independientes de energía renovable más grandes de la India y del mundo. ReNew desarrolla, construye, posee y opera proyectos de energía eólica y solar a escala de servicios públicos y proyectos hidroeléctricos. Al 14 de junio de 2022, ReNew tenía una cartera bruta total de ~12,8 GW de proyectos de energía renovable en toda la India, incluidos los proyectos encargados y comprometidos. Para saber más, visite www.renewpower.in y síganos en Linked In , Facebook , Twitter e Instagram .

