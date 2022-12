ReNew Power fait une entrée remarquée dans le classement du CDP pour ses actions en faveur du changement climatique et sa transparence

ReNew a été reconnu pour l'efficacité de la communication de l'impact environnemental de ses pratiques commerciales

ReNew a fait ses débuts dans le CDP en obtenant la note « B », ce qui en fait la meilleure entreprise du secteur des énergies renouvelables en Inde pour son action coordonnée sur les questions climatiques

GURUGRAM, Inde, 23 décembre 2022 /PRNewswire/ -- ReNew Power (ReNew Energy Global PLC), le premier IPP d'énergie renouvelable de l'Inde, a été reconnu pour ses divulgations de l'impact environnemental pour les activités de ReNew et pour assurer une bonne gestion environnementale par l'organisation mondiale à but non lucratif CDP (anciennement connue sous le nom de Carbon Disclosure Project). ReNew a reçu la note « B » pour ses actions visant à réduire les émissions, à atténuer les risques climatiques et à développer une économie à faible émission de carbone, sur la base des données communiquées par ReNew dans le cadre du questionnaire 2022 du CDP sur le changement climatique.

Le CDP est une organisation à but non lucratif qui gère un système de divulgation mondial permettant aux investisseurs, aux entreprises, aux villes et aux États de gérer leur impact environnemental. Au niveau mondial, plus de 15 000 entreprises ont publié des informations sur le CDP et ReNew Power fait partie d'un groupe d'élite d'entreprises qui ont débuté avec une note élevée de « B », supérieure à la moyenne régionale de « C » en Asie.

Le directeur de la durabilité, Vaishali Nigam Sinhaa a déclaré : « Les débuts de ReNew Power dans le CDP reflètent notre engagement pour un avenir sans fossile tout en nous tenant responsables devant nos parties prenantes. Il s'agit d'un des nombreux efforts de ReNew pour surveiller et divulguer ses performances par rapport aux paramètres environnementaux, sociaux, de gouvernance et économiques et pour mettre la barre plus haut en matière de pratiques durables dans toute l'entreprise. Nos excellentes performances, reconnues par le CDP, en matière de divulgation et de vérification des émissions, de processus de gestion des risques et de gouvernance, nous permettent d'être une référence mondiale en matière de durabilité des entreprises dans les années à venir. »

À propos de ReNew

ReNew est l'un des plus grands producteurs indépendants d'énergie renouvelable en Inde et dans le monde. ReNew conçoit, construit, possède et exploite des projets éoliens, solaires et hydroélectriques destinés à fournir de l'électricité aux services publics et aux entreprises. Au 30 septembre 2022, ReNew disposait d'un portefeuille brut total d'environ 13,4 GW de projets d'énergie renouvelable en Inde, y compris des projets mis en service et engagés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.renewpower.in et suivez-nous sur LinkedIn , Facebook , Twitter et Instagram .

