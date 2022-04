Renexxion Ireland, société de biotechnologie qui se concentre sur les maladies gastro-intestinales, annonce un engagement d'investissement de 100 M$

ROSCREA, Irlande, 12 avril 2022 /PRNewswire/ -- Renexxion Ireland Ltd., une société biopharmaceutique privée qui s'est engagée à fournir des médicaments novateurs aux patients ayant des besoins élevés non satisfaits liés aux troubles gastro-intestinaux, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un contrat de souscription d'actions avec GEM Global Yield LLC SCS (« GEM »), un groupe de capital-investissement luxembourgeois, pour un investissement qui pourra atteindre 100 millions de dollars, devant être versé dans les 36 mois suivant une inscription sur une liste publique. Dans cet accord sur mesure, Renexxion Ireland contrôlera le montant et le calendrier des prélèvements effectués dans le cadre de cet instrument sans obligation minimale de souscription et émettra des actions ordinaires. Le produit de cet investissement en capital permettra de fera progresser le programme phare de l'entreprise, le naronapride, ainsi que d'autres nouveaux programmes à un stade avancé.

« Les avantages d'un engagement financier d'un investisseur institutionnel solide comme GEM sont la certitude et un accès plus rapide au capital en tant que société cotée en bourse, deux éléments essentiels à une croissance rapide », a déclaré Peter Milner M.D., FACC, président-directeur général.

Le programme principal de Renexxion Ireland est le naronapride, un médicament potentiel au stade avancé, potentiellement le meilleur de sa catégorie pour les indications gastro-intestinales non satisfaites dans les voies gastro-intestinales supérieures et inférieures. Les études scientifiques ont démontré que le naronapride possède une combinaison unique de propriétés antagonistes à la fois des récepteurs de la sérotonine 5HT4 et des récepteurs de la dopamine D2, deux cibles cliniquement validées. Le naronapride est conçu pour être peu absorbable, est localement actif dans la lumière intestinale, et, dans les études cliniques, son profil d'effets secondaires est indiscernable de celui du placebo. Quatre études positives de phase II ont été réalisées et le naronapride est prêt pour les études de phase III relatives à la constipation idiopathique chronique (CIC) et aux reflux gastro-œsophagiens (RGO). Renexxion Ireland fait actuellement progresser un programme de recherche supplémentaire sur les maladies inflammatoires de l'intestin (« MII »).

À propos de Renexxion :

Renexxion Ireland Ltd. est une société biopharmaceutique privée irlandaise qui s'est engagée à fournir de nouveaux médicaments aux patients atteints de troubles gastro-intestinaux. Renexxion Ireland collabore actuellement avec un partenaire européen de premier plan dans le domaine des licences gastro-intestinales afin de faire progresser le naronapride aux dernières étapes de développement et de commercialisation dans la grande Europe et dans certains autres pays australasiens. (Pour en savoir plus : https://www.prnewswire.com/news-releases/renexxion-ireland-ltd-announces-a-licensing-and-collaboration-agreement-with-dr-falk-pharma-gmbh-301392102.html ).

Pour obtenir des informations : http://www.rnexltd.ie .

À propos de GEM Group

GEM Global Yield LLC SCS, qui fait partie du Global Emerging Markets Group, est un groupe d'investissement alternatif de 3,4 milliards de dollars avec des bureaux à Paris, New York et Nassau (Bahamas). GEM gère un ensemble diversifié de véhicules d'investissement et a réalisé plus de 500 transactions dans 70 pays. Pour en savoir plus : http://www.gemny.com

Contact : Catherine Pearson, directrice d'exploitation, par e-mail à l'adresse [email protected], ou par téléphone au +353 61 539121.

