RENFORCER LE LEADERSHIP DANS LA LUTTE CONTRE LE PSORIASIS : IFPA ACCELERATOR

Plus de 60 millions de personnes vivent avec une maladie psoriasique dans le monde. Dans de nombreux endroits, cela représente 1,5 % de la population. Pourtant, le psoriasis est relativement peu connu. Cette maladie provoque des douleurs et des squames sur la peau, ainsi que des douleurs et des gonflements articulaires. Les personnes atteintes de cette maladie chronique sont stigmatisées par des personnes qui ne savent pas qu'elle n'est pas contagieuse. Elles sont victimes de discrimination au travail, d'un manque d'accès aux soins et ne sont pas suffisamment informées. Leur souffrance doit prendre fin. L'IFPA crée des organisations puissantes pour mener la lutte mondiale contre la maladie psoriasique.