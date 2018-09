RenGen Labs s'apprête à présenter une offre initiale de jetons pour le système monétaire fondé sur l'or Kinesis Money après une levée de capitaux de 50 millions

LONDRES, September 13, 2018 /PRNewswire/ --

RenGen Labs proposera des options d'investissement dans Kinesis Money à ses 45 000 investisseurs

RenGen Labs, une plateforme au service de plus de 45 000 investisseurs inscrits, a répertorié aujourd'hui Kinesis Money, un système monétaire fondé sur l'or, comme option pour ses investisseurs accrédités.

L'offre initiale de jetons (ITO) de Kinesis, présentée par RenGen Labs pour le Kinesis Velocity Token (KVT), arrive alors que Kinesis annonce avoir vendu avec succès plus de 55 000 KVT, recueillant plus de 50 millions de dollars de fonds pour la seule période de pré-vente, et donc déjà bien au-dessus des 18,6 millions levés en moyenne par ITO au cours de l'année dernière[1].

RenGen Labs s'est imposée comme la plateforme de référence pour les offres conformes de jetons et de capitaux emblématiques. Elle identifie les entreprises d'un grand nombre de secteurs industriels et effectue une vérification préalable des émetteurs afin de proposer aux investisseurs des transactions de jetons contrôlées. Grâce à ce procédé, RenGen Labs joue un rôle essentiel dans le marché des ITO, estimé à 16,2 milliards de dollars annuel, dans lequel les offres non réglementées et non vérifiées ont fait les gros titres de la presse.

Dans l'une des offres de jetons les plus réussies à ce jour, tZero, l'offre blockchain d'Overstock, enregistrée au NASDAQ, a utilisé la plateforme de RenGen Labs et réussi à lever plus de 100 millions de dollars lors d'une offre initiale de jetons réglementée par la SEC.

Kinesis Money propose deux monnaies numériques fondées sur la possession d'or (KAU) et d'argent (KAG). Fondée par Allocated Bullion Exchange, la plus importante plateforme d'échanges institutionnels en ligne pour les lingots physiques, Kinesis est construite sur une vaste infrastructure pour le commerce et le stockage de métaux précieux dans 7 emplacements à travers le monde.

Les investisseurs de KVT par l'ITO de Kinesis gagneront jusqu'à 20 % des frais totaux de transaction générés par les utilisateurs du système monétaire de Kinesis, ce qui suscite un intérêt considérable de la part de l'industrie aurifère mondiale estimée à 15 000 milliards de dollars.

Emre Okay, président-directeur général de RenGen Labs, a commenté : « RenGen Labs propose une plateforme fiable et sécurisée aux investisseurs qui souhaitent accéder aux opportunités exceptionnelles que représentent les ITO conformes. Nous allions l'innovation des plateformes de la cryptofinance à l'expertise et la discipline des fonctions traditionnelles d'investissement.

« Notre structure de gestion et de vérifications poussées garantit que nous dénichions pour nos investisseurs les offres de jetons les plus crédibles. C'est une chose de plus en plus importante puisqu'il y a un nombre considérable d'opportunités, et un fort degré d'intérêt et d'engouement dans l'espace des ITO, et les investisseurs devraient pouvoir se sentir assez rassurés pour pouvoir participer sans s'inquiéter de la crédibilité des offres ».

Thomas Coughlin, PDG de Kinesis Money, a ajouté : « Les investissements dans les ITO ont doublé en seulement un an. Les investisseurs recherchent la garantie de qualité et la crédibilité que propose Kinesis et notre vente de 50 millions de KVT ainsi que l'accord conclu avec RenGen Labs en témoignent ».

« Pres de 15 000 milliards de dollars d'or sont échangés tous les ans, créant un potentiel exceptionnel mais inexploité d'investissements et d'échanges si l'or peut être de nouveau monétisé. Ajoutez un rendement à cet échange et son potentiel se multiplie de manière exponentielle. La vision unique de Kinesis pour exploiter cette valeur en numérisant la possession d'or dans la blockchain,en permettant des transactions efficaces et en encourageant les échanges, positionne favorablement les investisseurs pour des retours maximisés.

Nous avons hâte de collaborer avec RenGen et de jouer un rôle clé clans le maintien de ce cap vers l'objectif de Kinesis de 210 millions de dollars ».

À propos de Kinesis

Kinesis est un système monétaire basé sur les marchandises stables traditionnelles que sont l'or et l'argent. Le Kinesis Monetary System permet aux participants d'émettre leurs métaux précieux dans la blockchain en utilisant un processus sur mesure développé par Kinesis en collaboration avec Allocated Bullion Exchange abx.com. Les participants peuvent ensuite dépenser ce lingot physique en utilisant la carte de débit et le porte-monnaie électronique de Kinesis. Des partenariats techniques et stratégiques avec un marché public de métaux précieux et d'autres marchés financiers permettent de rendre ce système fiable et sécurisé. Kinesis a levé plus de 15 millions de dollars de capitaux durant sa pré-vente, qui est encore ouverte jusqu'au 10 septembre 2018. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur kinesis.money.

À propos de RenGen Labs

RenGen Labs est une entreprise américaine déterminée à fournir aux investisseurs une plateforme conforme et sécurisée pour investir dans les ventes de jetons et les accords simples de futurs jetons (SAFT pour Simple Agreement for Future Token). RenGen Labs offre aux professionnels et aux particuliers une plateforme afin d'établir un contact avec les entreprises émettant des accords SAFT et des ventes de jetons, avec une accréditation sécurisée et des vérifications anti-blanchiment et KYC. Pour plus d'informations, rendez-vous sur rengenlabs.com.

[1] https://cryptonews.com/news/on-average-an-ico-raised-29-more-this-year-excluding-telegra-1626.htm