Renomada marca asiática de cuidados orais, a usmile revela principal escova de dentes impulsionada em todo o mundo

GUANGZHOU, China, 27 de Janeiro, 2022 /PRNewswire/ -- A usmile (uma marca secundária dentro da Stars Pulse corporation), uma marca de cuidados orais com base na Ásia, impulsionada pela missão de habilitar uma condição bucal mais saudável para todos, lançou hoje seu produto estrela no mundo, Y1S, uma escova de dentes sônica codesenvolvida por mais de 1.000.000 usuários. Até o momento, este produto sensacional protegeu mais de 5.200.000 sorrisos, atingindo uma receita de 300 milhões de dólares americanos na Ásia

Assista ao vídeo para saber mais.

Para oferecer uma experiência de escovação original, mas ideal, coma Y1S, a usmile montou uma equipe multidisciplinar, incluindo profissionais da área de medicina dentária, engenheiros e outrosespecialistas de primeira linha, trazendo novas possibilidades para este setor estagnado.

Uma escova de dentes feita para você, por você

"No início, houve muitos problemas imprevistos: o cabo não era suficientemente ergonômico, a tecnologia à prova d'água precisava de uma atualização e a capacidade de limpeza poderia ser melhorada, além de outros problemas", disse Jake Keeter, diretor de produtos da usmile. "Então, aplicamos uma estratégia de DTC, envolvendo consumidores no processo de fabricação."

"Após sua estreia na Ásia, coletamos mais de 300 conselhos de 1.000.000 usuários iniciais e fizemos o ajuste fino do produto", comentou Keeter. "Após 11 iterações em dois anos, as escovas Y1S atuais passara, a ser a escolha de mais de 5.000.000 pessoas."

Escova de dentes que repercute

Tendo recebido 13 prêmios internacionais de design ganhos, incluindo o Prêmio Alemão de Design Red Dot, a escova Y1S conquistou sua posição no setor de produtos comuns com designs chique desenvolvidos para melhores soluções de cuidados bucais. Até então, a maioria das escovas de dentes elétricas trazia uma semelhança com a indústria médica, evocando o desconforto da cárie dentária.

Portanto, inspirada na coluna romana, a Y1S integrou estética com tecnologia, surpreendendo os usuários com uma experiência de escovação elegante e premium. O cabo compreende 14 saliências golden-ratio, apresentando não apenas arte clássica, mas também mecânica ergonômica para garantir um controle confortável e estável. Além disso, este design garante o equilíbrio, permitindo colocá-la em pé ou deitada na bancada durante a rotina de cuidados orais. Além disso, o material PA/ASA autodesenvolvido resistente a mofo aumenta sua resistência à umidade, ao mesmo tempo prevenindo fungos.

Limpeza líder da indústria e vida útil da bateria de até 180 dias

Um fator fundamental para a seleção de escovas de dentes recarregáveis é a capacidade de limpeza. Acionada por um motor de levitação magnética autodesenvolvido de alta frequência, com velocidade de até 38.000 rpm, a Y1S é capaz de remover mais placas e gengivite comparada às escovas manuais.

Com um equilíbrio revolucionário de vibração altamente eficaz e motor que economiza energia, uma Y1S totalmente carregada dura até 180 dias em uma frequência de uso de 2 minutos/vez e 2 vezes/dia, ultrapassando em média as demais escovas com duração de 14 a 30 dias da bateria.

Outros recursos incluem:

Temporizador de 2 minutos

Entrada Tipo C, prática para viagens

Filamento DuPont suave

3 modos de limpeza: Limpo/Branco/Macio

A usmile transcende a ideia de que uma escova de dentes elétrica é apenas uma ferramenta ou decoração; é a combinação de entusiasmo e aspecto pessoal, ao mesmo tempo a solução para os problemas que mais incomodam. "O lançamento da Y1S em todo o mundo é nosso primeiro passo na globalização. Continuaremos elevando a saúde bucal para todos", disse Ramble Chan, vice-presente da Stars Pulse, a empresa controladora da usmile.

Adquira a escova Y1S na usmile Shop , Amazon e Shopee para ter dentes e gengivas mais saudáveis.

Sobre a usmile

Parte da empresa Stars Pulse, a usmile oferece uma linha abrangente de produtos de cuidados orais para refinar a experiência odontológica. Com um compromisso dedicado de oferecer ultra limpeza por meio de soluções científicas de cuidados orais, a usmile ilumina mais de 22 milhões de sorrisos anualmente.

Sobre a Stars Pulse

Fundada em 2015, o foco da Stars Pulse é combinar avanços tecnológicos e design inovador para oferecer soluções integradas de saúde a seus clientes. Com um portfólio de marcas, incluindo usmile® e Kitty Annie, a comunidade Stars Pulse esforça-se para se tornar líder global em tecnologia de cuidados com a saúde e a beleza.

FONTE Stars Pulse Corporation

SOURCE Stars Pulse Corporation