RENOVA, lauréat du prix Red Dot dans la catégorie Brands & Communication Design

Parmi les autres membres à part entière de l'équipe RENOVA, citons Maggie Wu, la conceptrice principale, Kendo Gao, le directeur artistique et Tony Tang, le concepteur Web, qui n'ont pas ménagé leurs efforts en vue de donner corps à ce concept.

La cérémonie de remise des prix Red Dot se tiendra le 1er novembre, à Berlin.

À propos de RENOVA

Lancé le 5 juin 2018, RENOVA s'attache à des dispositifs de dosettes rechargeables de qualité, pour satisfaire les besoins du secteur des cigarettes électroniques. ZERO est à l'origine du succès de RENOVA, en lançant son système breveté Press to Fill et en optimisant la célèbre résistance CCELL de VAPORESSO.

Pour de plus amples informations sur RENOVA, rendez-vous sur : https://www.renovavapor.com

À propos de VAPORESSO

VAPORESSO est un leader dans le domaine de l'atomisation, innovant et fort d'un design de qualité dans le secteur mondial des cigarettes électroniques. Grâce à la recherche continue dans les technologies de base, VAPORESSO tire sa force de son aspect profilé et moderne - c'est une marque à la fois perfectionnée et élégante.

À propos de Red Dot

Instauré en 1955 par l'association de design allemande Design Zentrum Nordrhein Westfalen, Red Dot est l'un des prix les plus réputés du secteur du design. Afin de découvrir le meilleur du design et des idées créatives des designers, des agences et des entreprises, Red Dot reçoit chaque année plus de 10 000 candidatures provenant de plus de 60 pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/964126/RENOVA_Red_Dot_Award.jpg

