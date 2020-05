-En contra de los negocios habituales:Renovar nuestro compromiso con un futuro sostenible con TENCEL(TM)

LENZING, Austria, 18 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- El comienzo de 2020 se encontró con diferentes desafíos debido a la pandemia mundial de COVID-19 que, junto con el impacto en la salud pública, ha dado lugar a cambios económicos y ambientales. Durante este tiempo, todo el mundo debe asumir la responsabilidad de mantenerse a sí mismo y a quienes los rodean sanos y fuertes, dado que las secuelas del virus seguramente traerán más desafíos.

A pesar de los vientos en contra a nivel mundial, la marca TENCEL™ continuará "en curso" a través de buenos y malos momentos y encontrará maneras de mantener su ADN central para promover la sostenibilidad. El año pasado, la marca lanzó múltiples iniciativas en todo el sector de comercio y consumo, alineadas con los objetivos de desarrollo empresarial. Este año, TENCEL™ continuará la planificación empresarial a largo plazo para ofrecer experiencia y productos en diferentes segmentos, mejorar la experiencia del cliente y trabajar en estrecha colaboración con las partes interesadas para impulsar el conocimiento de la sostenibilidad y las reformas de la industria.

Algunas de las últimas historias de marca TENCEL™ incluyen:

TENCEL™ Luxe colabora con Red Carpet Green Dress™ para ofrecer tejidos sostenibles de alta eco-costura y vestidos hechos a medida para los Oscars 2020

TENCEL™ Luxe se asoció con RCGD para ofrecer una gama excepcional de vestidos de eco-costura para los Oscar® 2020. Con la moda de alta gama que históricamente carece de materiales de origen natural, esta innovadora asociación está impulsando la moda sostenible a nuevas alturas. TENCEL™ Luxe lidera la carga por el futuro de la eco-costura al satisfacer la creciente demanda de marcas de moda de alta gama para alternativas de tejidos respetuosas con el medio ambiente.

Lenzing introduce la fibra TENCEL™ Modal con tecnología Eco Pure para reforzar el compromiso de sostenibilidad en Première Vision

Con la sostenibilidad siempre en mente, Lenzing introdujo la marca de fibras TENCEL™ Modal con tecnología Eco Pure en Premiére Vision. Fabricado con un proceso de blanqueo sin cloro, los textiles hechos de estas fibras tienden a ser más suaves y son perfectos para hacer ropa interior, ropa de baño, ropa de cama y más.

Lenzing ha obtenido dos premios en los Transform Awards Europe por la excelencia en la transformación de marca

En los Transform Awards Europe, Lenzing y el socio de marca Siegel+Gale, recibieron el "Best Brand Architecture Solution" y "Best Visual Identity from the Engineering and Manufacturing Sector". Lenzing se emocionó al recibir los premios en reconocimiento a la transformación de la marca y los esfuerzos de colaboración.

GUESS anuncia la colección sostenible de Verano usando fibras de la marca TENCEL™ y LENZING™ ECOVERO™

Lenzing está encantado de asociarse con GUESS a medida que crece su colección "Smart GUESS" hecha con fibras de la marca TENCEL™ y LENZING™ ECOVERO™. Se ha creado una serie de estilos que incorporan las fibras respetuosas con el medio ambiente de Lenzing para hombres y mujeres, lo que demuestra el rápido progreso de GUESS en sostenibilidad.

TENCEL™ anima a los jóvenes diseñadores a BEDifferent en el concurso del diseño de ropa de cama para promover la sostenibilidad

La marca TENCEL™ lanzó el proyecto "BEDifferent", durante el cual pidieron a estudiantes de diseño de academias europeas de moda que crearan una colección de ropa de cama que expresara el futuro de la ropa de cama ecológica utilizando fibras TENCEL™ x REFIBRA™. Tres ganadores fueron seleccionados por sus colecciones verdaderamente únicas que dieron vida a la campaña "BEDifferent".

ACBC de Italia da su mejor paso con el concepto de zapato sostenible en colaboración con TENCEL™

Dos diseñadores italianos llegaron a una solución para revolucionar la sostenibilidad del calzado. Su marca de zapatos, ACBC, diseñó un zapato "Jogger" que venía en dos partes, la piel y la suela, conectadas a través de un sistema de cremallera patentado. La "piel" biodegradable del zapato ofrece a los usuarios múltiples opciones de diseño de calzado y está hecho de fibras de marca TENCEL™ para una mayor transpirabilidad y, sobre todo, sostenibilidad medioambiental.

La moda y la sostenibilidad se unen en Neonyt en Berlín

Durante Neonyt, Harold Weghorst, vicepresidente de gestión de marca global de Lenzing, habló en un panel titulado "SDGs X Fashion – The UN's Fashion Industry Charter for Climate Action", junto con sus socios de la industria. El panel examinó la carta, los próximos desafíos de la industria y cómo la industria de la moda puede colaborar eficazmente para abordar los problemas actuales en materia de sostenibilidad.

TENCEL™ y la marca de moda, LANIVATTI lanza su primera eco-colección en Yakarta

TENCEL™ y la marca de moda LANIVATTI, lanzaron una emocionante colaboración para su colección "Beyond Borders 2020" en Yakarta. El 80% de los materiales de la colección fueron elaborados con fibras de marca TENCEL™. En el gran evento de lanzamiento, los principales influencers, expertos en moda y los medios locales se unieron para celebrar la ocasión especial.

