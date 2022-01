Repeats Group B.V. va construire une plateforme européenne de recyclage des plastiques

Des plans d'expansion rapide axés sur la production de polyéthylène basse densité (PEBD) recyclé de haute qualité

PAYS-BAS, 10 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Repeats Group B.V. (qui signifie Recycled PE AT Scale) (« Repeats ») a annoncé aujourd'hui son lancement et son plan de construction d'une plateforme paneuropéenne de recyclage des plastiques axée sur la production de polyéthylène basse densité (PEBD) recyclé de haute qualité, avec un engagement de capitaux propres de 100 millions d'euros de la part d'Ara Partners. Ara Partners (« Ara ») est une société de capital-investissement mondiale spécialisée dans les investissements dans la décarbonisation industrielle.

Repeats utilise un processus mécanique de pointe pour transformer les déchets plastiques post-commerciaux en résine de haute qualité adaptée aux applications commerciales et industrielles. L'entreprise augmente sa capacité de recyclage de PEBD dans toute l'Europe pour faire face à la pénurie de l'offre par rapport à la demande croissante requise pour atteindre les objectifs de durabilité et de zéro net de l'industrie, les préférences croissantes des consommateurs pour les produits à faible teneur en carbone et les exigences réglementaires plus strictes en matière de décarbonisation.

Les opérations seront concentrées sur les principaux marchés européens caractérisés par une population dense et une capacité de recyclage du PEBD insuffisamment desservie. En combinant le développement de nouveaux sites, les acquisitions et les partenariats stratégiques, Repeats et Ara s'engagent à construire une plateforme de recyclage de PEBD de premier plan en Europe.

Repeats est dirigée par Greg Rung et une équipe de cadres du recyclage des PEBD qui ont collectivement plus de 80 ans d'expérience dans l'industrie du recyclage des plastiques. M. Rung était associé chez Oliver Wyman, où il a développé des stratégies de croissance et mis en œuvre des programmes d'intégration pour des clients en Europe et sur les marchés émergents. L'équipe de direction de Repeats a construit, développé et monétisé avec succès des entreprises de recyclage du plastique en Europe occidentale. L'équipe connaît bien les différentes technologies mécaniques et chimiques à l'avant-garde du recyclage du PEBD, et elle entretient des relations solides avec les agences européennes de collecte de plastique, les transformateurs et les entreprises de produits de consommation qui stimulent la croissance du marché des résines PEBD recyclées.

« Le besoin d'une solution efficace et circulaire au problème croissant des déchets plastiques est énorme, et les entreprises, les consommateurs et les gouvernements européens sont unis pour travailler à une plus grande utilisation du plastique recyclé », a déclaré Greg Rung, PDG de Repeats. « Nous cherchons à nous associer à des entreprises leaders dans le domaine des biens de consommation courante (CPG), de la pétrochimie et de la fabrication d'emballages en plastique afin de créer une source d'approvisionnement de haute qualité, largement disponible dans toute l'Europe. Nous sommes fiers de nous associer à Ara, qui partage cette ambition et dispose de l'expertise et des ressources nécessaires pour nous aider à atteindre nos objectifs. »

« L'équipe de direction de Repeats possède l'expérience opérationnelle, les relations stratégiques et la volonté de transformer le marché européen du recyclage du PEBD », a déclaré Tuan Tran, associé chez Ara Partners. « Ils ont une réputation exceptionnelle en Europe et nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de Repeats pour construire un leader paneuropéen du recyclage. »

« Repeats a la possibilité de faciliter une réduction matérielle des émissions de gaz à effet de serre en remplaçant la résine plastique vierge par du PEBD recyclé provenant de ses installations », a déclaré Katy Boettcher, une vice-présidente chez Ara Partners. « Nous pensons que la plateforme aura un impact significatif sur les marchés qu'elle dessert. »

À propos d'Ara Partners

Ara Partners est une société de capital-investissement spécialisée dans les investissements de décarbonisation industrielle. Ara Partners investit dans les secteurs de l'industrie et de la fabrication, des produits chimiques et des matériaux, de l'efficacité énergétique et des carburants verts, ainsi que de l'alimentation et de l'agriculture, en cherchant à créer des entreprises ayant un impact significatif sur la décarbonisation. Il opère depuis ses bureaux de Boston, Massachusetts, Houston, Texas et Dublin, Irlande. Ara Partners a clôturé son deuxième fonds avec environ $1,1 milliard d'engagements de capitaux en septembre 2021. Pour plus d'informations sur Ara Partners, veuillez consulter le site Web www.arapartners.com .

À propos de Repeats

Basée aux Pays-Bas, Repeats - Recycled PE AT Scale - est une plateforme paneuropéenne de recyclage des plastiques transformant les déchets plastiques de polyéthylène (PE) en résine adaptée à une variété d'applications commerciales et industrielles en plastique flexible. Pour de plus amples renseignements sur Repeats, veuillez consulter le site web www.repeats-group.com .

Contacts

Mark Semer / Alex Jeffrey

Gasthalter & Co. LP.

[email protected]

(212) 257-4170

SOURCE Ara Partners