Repenser le denim avec No44 : Offrez une seconde vie aux jeans que vous avez aimés

BUCAREST, Roumanie, 24 septembre 2022 /PRNewswire/ -- No44 a annoncé la prochaine étape de son engagement en faveur de la durabilité et de la circularité. Une nouvelle initiative fondée sur la synergie entre le denim recyclé et réutilisé.

La marque cherche une nouvelle façon de se rapprocher de ses consommateurs, en accordant plus de valeur aux produits existants et en contribuant à « boucler la boucle » du coton durable. L'engagement des clients à offrir une seconde vie aux jeans qu'ils ont aimés est au cœur de ce projet.

Rethinking Denim by No44: Give your pre-loved jeans a second life

En collaboration avec le fabricant de denim ISKO™ et son programme R-TWO™, les anciens vêtements seront transformés en nouveaux jeans, fabriqués à partir d'un mélange de déchets post-consommation et post-industriels.

L'initiative de No44 est simple. Tout le monde peut participer au projet et s'impliquer en envoyant ses jeans usagés (quels qu'en soient la marque, le style, la coupe ou la couleur). La société offre 20 % de réduction sur un jean No44 neuf ainsi que des points de fidélité qui pourront être utilisés pour un prochain achat.

Le nouveau projet de No44 est un excellent exemple de ce que les marques de mode, à tous les niveaux, peuvent faire pour éviter que leurs produits finissent sur une décharge. Donner de la valeur et créer un marché secondaire pour les articles usagés en transformant les vieux jeans en nouveaux matériaux, et leur offrir ainsi une seconde vie. Repenser le denim vise à éviter tous les types de déchets, pré-consommation et post-consommation.

No44 est l'une des rares sinon la seule marque de jeans du marché roumain qui adopte une approche durable. Tous leurs produits sont soigneusement fabriqués et traçables. Ils mettent l'accent sur l'utilisation de tissus recyclés et de processus de production durables pour proposer la meilleure qualité possible. Ils s'efforcent d'offrir aux clients des produits attrayants qui durent plus d'une saison.

« Nous nous assurons que votre jean No44 vous suivra pendant des années. Nos jeans sont faits pour être portés. Quand nous avons lancé No44, prolonger la vie des vêtements est la première étape que nous avons franchie pour tendre vers la durabilité. La durabilité est l'avenir, et nous sommes prêts à prendre les choses en main et à nous engager à apporter un changement significatif », a déclaré Claudiu Ciubotaru, responsable du marketing chez No44.

Ce projet unique marque une étape importante dans la transition de No44 vers la circularité. Réduire l'impact des jeans qu'ils créent, tout en offrant le même design intemporel pour lequel ils sont connus.

Découvrez comment vous pouvez vous impliquer en consultant le site www.no44store.com/rethinking-denim.

