Replica Analytics publie une méthodologie cardinale complète pour mesurer et gérer les risques de divulgation d'identité des ensembles de données

OTTAWA, Ontario, 15 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Un nouveau livre publié par Replica Analytics, une entreprise Aetion, propose une méthodologie complète et contemporaine d'évaluation des risques pour mesurer avec précision et gérer efficacement les risques associés au partage des données de santé à des fins secondaires.

Pour innover et améliorer les soins de santé, les organismes doivent exploiter les données, mais ils peuvent être confrontés à des difficultés pour partager ces données tout en protégeant la vie privée et en respectant les lois sur la protection des données. The Cardinal Methodology for Evaluating Identity Disclosure Risk for Non-Public Data (la méthodologie cardinale pour évaluer le risque de divulgation d'identité pour les données non publiques) est une nouvelle publication qui rassemble une série de pratiques minutieusement étudiées, testées et appliquées pour évaluer quantitativement le caractère identifiable des données du monde réel et des données d'essais cliniques. Les risques peuvent ensuite être gérés avec les bonnes protections, généralement en combinant la transformation et le contrôle des données, pour permettre une utilisation et un partage responsables des données à des fins secondaires, comme différents types de projets d'analyse et d'apprentissage automatique.

Ce nouveau livre, qui présente une méthodologie élaborée à partir d'applications réelles, a été coécrit par le Dr Khaled El Emam, vice-président principal et directeur général de Replica Analytics, une entreprise du groupe Aetion, et Lucy Mosquera, directrice de la science des données chez Replica. Il illustre comment l'application de la méthodologie cardinale peut aider les organismes à préserver un haut niveau d'utilité des données tout en protégeant la vie privée.

« Notre méthodologie cardinale est très opérationnelle. Elle va au-delà d'une simple approche fondée sur des principes, a expliqué le Dr El Emam, qui a passé 20 ans à développer et à déployer des technologies d'analyse des données et d'amélioration de la confidentialité. Grâce à elle, nous aidons nos partenaires et nos clients à mettre en œuvre des programmes efficaces de gestion des risques liés à la réidentification et nous leur fournissons la documentation nécessaire à l'établissement des rapports de risque dont ils ont besoin pour des ensembles de données spécifiques. La génération de données synthétiques est un outil qui peut être exploité pour gérer le risque de réidentification. »

Ce livre est publié en même temps qu'une formation intitulée Practical De-identification Methods for Health Data (méthodes pratiques de désidentification des données de santé), qui aura lieu les 24 et 25 octobre 2022 dans les bureaux d'Aetion à New York. Le livre sera disponible pour les clients et les partenaires de Replica, ainsi que pour les participants à ses sessions de formation et d'éducation. Les auteurs mettront à jour la méthodologie au fur et à mesure de l'accumulation de preuve et de l'évolution de la science.

À propos de Replica Analytics, une entreprise Aetion

Replica Analytics est le premier fournisseur de technologie de génération de données synthétiques basée sur la science pour le secteur de la santé. La société est pionnière dans le développement de technologies uniques pour générer des données synthétiques visant à protéger la confidentialité qui conservent les propriétés statistiques des données réelles. La société a été rachetée fin 2021 par Aetion, le principal fournisseur de technologies de données réelles probantes de qualité réglementaire. Le logiciel Replica Synthesis fournit une suite complète de capacités de génération et d'évaluation de données synthétiques qui peuvent résoudre de nombreux grands défis auxquels sont confrontées l'industrie des sciences de la vie et la recherche en santé en général. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : https://replica-analytics.com/.

À propos d'Aetion

Aetion est une société d'analyse médicale qui fournit des données concrètes aux fabricants, aux acheteurs et aux organismes de réglementation des traitements médicaux et des technologies. L'Aetion Evidence Platform® analyse les données réelles afin de fournir des réponses transparentes, rapides et scientifiquement validées sur la sécurité, l'efficacité et la valeur des médicaments. Fondée par des membres du corps enseignant de la Harvard Medical School ayant des décennies d'expérience dans le domaine de l'épidémiologie et de la recherche sur les résultats en matière de santé, Aetion éclaire les décisions les plus importantes en matière de santé, à savoir ce qui fonctionne le mieux, pour qui et quand, afin de guider le développement et la commercialisation des produits ainsi que l'innovation en matière de paiement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur aetion.com et suivez notre page @aetioninc.

Anne-Marie Hayden, communications Replica Analytics, [email protected]

SOURCE Replica Analytics