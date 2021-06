Replica Analytics stärkt Führungsriege mit neuem Expertengremium für Gesundheitstechnologie

OTTAWA, Ontario, 10. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Replica Analytics hat heute die Gründung eines Beirats und dessen erste drei Mitglieder bekannt gegeben.

Die drei neuen Mitglieder verfügen über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Gesundheitsforschung, Datenanalyse, Datenaustausch und Innovationen im Bereich Gesundheitstechnologie.

Anil Sethi ist der CEO von Ciitizen, einer Plattform, die Patienten dabei hilft, Papierakten in berechenbare Daten umzuwandeln, die dann mit klinischen Studien abgeglichen werden und die klinische Forschung im Allgemeinen ermöglicht. Er hat in seiner bisherigen Karriere sieben Unternehmen für Gesundheitstechnologie gegründet.

Janice Branson ist Global Head of Advanced Methodology and Data Science bei Novartis und leitet weltweit Teams für Datenwissenschaft und Statistik in allen therapeutischen Bereichen, mit besonderem Schwerpunkt auf Immunologie, Hepatologie und Dermatologie, Atemwege und Stoffwechsel.

Jason Colquitt ist CEO von Across Healthcare, das die Matrix-Softwareplattform für den schnellen Einsatz von Registern für seltene Krankheiten entwickelt.

„Wir haben ein sehr starkes Beraterteam zusammengestellt, das dem Unternehmen im Zuge der Markteinführung unserer Replica-Synthese-Software dabei hilft, die nächsten Innovations- und Wachstumsphasen erfolgreich zu bewältigen. Die geschäftlichen Vorteile unserer Technologie zur Generierung synthetischer Daten sind bedeutend, und wir können mehrere überzeugende Fallstudien und Referenzkunden dazu vorweisen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen Beiratsmitgliedern, um Replica Analytics zu den nächsten Erfolgen zu begleiten."

Khaled El Emam, der CEO von Replica Analytics

„Ich freue mich, dem Beirat von Replica Analytics beizutreten. Die Technologie des Unternehmens hat das Potenzial, die Art und Weise zu ändern, wie wir auf Daten zugreifen und sie weitergeben und wie wir klinische Forschung betreiben. Ich kenne Khaled bereits von meiner früheren Tätigkeit als Direktor von Apple Health Records, und habe ihn als äußerst bedacht kennengelernt."

Anil Sethi, Beiratsmitglied von Replica Analytics und CEO von Ciitizen

Informationen zu Replica Analytics Replica Analytics entwickelt spezielle Technologien, durch die datenschutzfreundliche synthetische Daten erzeugt werden können, die die statistischen Eigenschaften von Echtdaten erhalten. Die Replica Synthesis-Software bietet eine vollständige Suite von Funktionen zur Generierung und Auswertung synthetischer Daten, die mehrere große Herausforderungen der Life-Science-Branche und der Gesundheitsforschung im Allgemeinen lösen können. Synthetische Daten ermöglichen schnelle Innovationen, indem sie die Entwicklung von KI-Modellen und klinische Studien durch Datensimulationen beschleunigen.

Für Presseanfragen: Lisa Brazeau, +1-613-807-0663, (Europa: +011-613-807-0663), [email protected]

