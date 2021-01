Replika Software garante financiamento da Série A da LVMH Luxury Ventures e da L'Oréal BOLD Ventures para impulsionar o futuro das vendas sociais

Kareen Mallet, cofundadora da Replika Software, declarou: "Quando fundamos a Replika, imaginamos um futuro onde toda marca seria capaz de se beneficiar do poder das vendas sociais. Após concluir os acordos comerciais com várias Maisons de LVMH e marcas da L'Oréal, é tremendamente gratificante ver que os braços de investimento de duas das empresas mais prospectivas do mundo decidiram investir em nossa visão. Estamos entusiasmados com o apoio deles à medida que entramos nesta fase de crescimento e conduzimos o setor para humanizar as compras on-line."

O relacionamento da Replika com a LVMH começou em 2019, quando o grupo descobriu e selecionou a solução a ser destacada no Vivatech Innovation Awards. A empresa foi, então, convidada a participar do acelerador da LVMH, "La Maison des Startups", na Station F e seu relacionamento comercial continua a se expandir desde então, com implementações na Europa e nos Estados Unidos. A jornada com a L'Oréal começou quando sua diretora digital, Lubomira Rochet, uma verdadeira defensora do comércio social, identificou a Replika em mais de 1.000 startups expostas na Vivatech e ela continuou a pavimentar o caminho dentro da organização para implementações de marca em todas as divisões, em países ao redor do mundo.

"O financiamento da Série A complementa um ano excepcional para a Replika. Conseguimos desenvolver rapidamente uma lista de clientes em vários verticais, introduzimos atualizações importantes de programação e recursos, ao mesmo tempo que solidificamos nossa equipe administrativa com nomeações de executivos-chave. Acreditamos que esse financiamento nos ajudará a mudar o atual paradigma de vendas on-line, não apenas nos setores de moda e beleza, mas também nos setores mais amplos de cuidados com a saúde, entretenimento, viagens e eletrônicos", disse Corey Gottlieb, cofundador.

Sobre a Replika Software

A Replika Software é detentora de um premiado software de venda social pronto para uso que permite às marcas ativar sua rede de vendedores sociais para vender on-line, inspirar-se nas mídias sociais e conectar-se com os consumidores a qualquer hora, em qualquer lugar. A empresa está sediada em Nova York e Paris, na Station F com La Maison Des Startups/LVMH. A ex-diretora de moda da Neiman Marcus e Bergdorf Goodman, Kareen Mallet, juntamente com o executivo de publicidade e empreendedor em série, Corey Gottlieb, fundaram a empresa em 2016.

