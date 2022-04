Reportage de China Matters: la broderie a changé un village entier

Vivant principalement dans les régions montagneuses, les Miao vivent de l'agriculture et de l'élevage. Ce groupe ethnique est également connu pour ses vêtements et broderies uniques et exquis.

Les Miao ont des talents de brodeurs nés. Enseignées par leurs mères et leurs sœurs, les fillettes commencent à être formées à la broderie Miao vers l'âge de sept ans. À l'adolescence, ces jeunes filles maîtrisent déjà cet artisanat.

Le village de Huawu, situé dans la ville de Qianxi, dans la province du Guizhou, regorge de milliers de brodeuses Miao talentueuses. Déplacés des régions montagneuses vers les nouvelles zones résidentielles, les villageois de Huawu s'efforcent de mieux vivre de la broderie Miao. Ils ont également fait d'immenses efforts pour améliorer l'environnement écologique le long de la rivière Wujiang.

Pour en savoir plus, le vidéo-journaliste britannique Adam a fait spécialement le voyage depuis Shanghai pour se rendre au village de Huawu. Il a visité l'atelier de broderie Miao du village et a appris comment cet artisanat ancien se transmet de génération en génération. Adam a également assisté à la transformation des vieilles chaumières où vivaient les villageois, il y a plusieurs années, en maisons flambant neuves et bien ordonnées sur les sites relocalisés.

