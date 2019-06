Reportáž o barvách smartphonu HONOR 20: „Pozitivita" ve Vogue v metropolích módy Londýně a Milánu

Reportáž o barvách smartphonů HONOR 20 měla za cíl zpochybnit tento názor a povzbudit lidí k zachycování zázraku barev kolem nás, využít nejmodernější technologie profesionálního fotoaparátu telefonů řady HONOR 20 a využít této síly pro pozitivní ovlivnění jejich životů.

Reportáž o barvách smartphonů HONOR 20 zjistila, že dvě třetiny (66 %) lidí věří, že barvy, které nosí, mohou vytvořit celkový první dojem, a více než polovina (53 %) věří, že ostatní lidé si na ně utvářejí názory na základě barev, které nosí.

Odbornice na barvy Jules Standish, přední autorita v oblasti barevných trendů vysvětluje, že barva je mocná, protože vyvolává emocionální, nikoli racionální reakce našich mozků:

„První dojmy jsou důležité a jaký je lepší způsob ukázat světu, kým jste, než prostřednictvím módy. Modré oblečení a doplňky vám pomohou vyvolávat obraz důvěry, diplomacie a spolehlivosti, což je ideální pro pracovní pohovor. Nošení černé na první rande vyzařuje tajemno a zajišťuje, že kontrolujete své emoce s úmyslem odhalit více o skutečné povaze v pozdější fázi vztahu. Pro srovnání, červený oděv na prvním rande představuje vášeň a vzrušení s vyžadováním pozornosti."

Značka HONOR včera večer pro povzbuzení lidí ke sledování a vzbuzení zájmu o zázraky, které je obklopují, představila řadu smartphonů HONOR 20. Tento smartphone nabízí nejvýkonnější čtyřnásobný AI fotoaparát ve své třídě, který funguje jako digitální zrcadlovka, ale s pohodlím a stylem smartphonu. Čtyři různé objektivy fotoaparátu umožňují uživatelům přenést magický moment na fotografii nebo na video ve dne i v noci.

Prezident společnosti HONOR George Zhao uvedl: „Ve společnosti HONOR víme, jak důležitá je barva. Řada HONOR 20 využívá nejmodernější technologii fotoaparátu, která uživatelům pomáhá zaznamenávat zázraky světa jako nikdy předtím. HONOR chápe, že barva není jen věc, kterou vidíte, ale něco, co cítíte – a tento poznatek je zásadní pro design a výkonnost nového smartphonu."

Princip designu společnosti HONOR „Vždy lépe" je vyjádřen v inovativním designu a unikátních odstínech nového smartphonu HONOR 20 – Phantom Black a Phantom Blue. Tyto nádherné barvy byly znásobeny zázrakem moderního dynamického holografického designu. Tento dynamický holografický zadní skleněný obal byl proveden ve dvoufázovém procesu umožněném technologií společnosti HONOR Triple 3D Mesh, která je první takovou technologií v oboru. Hloubková vrstva je vytvořena pomocí přesné techniky. Jsou zde vloženy milióny miniaturních hranolů, které se podobají kouskům diamantů. Výsledkem je hloubkový optický efekt, díky kterému se řada HONOR 20 odlišuje od svých předchůdců.

