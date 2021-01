Reporte del Departamento de Estado certifica que Honduras redujo en un 83% el tránsito de droga en los últimos seis años

Por otro lado, un informe de la Oficina contra Droga y Delito de Naciones Unidas, al cuantificar el valor de la cocaína en su tránsito hacia el norte, señala que en 2013 el valor de la droga que circulaba por Centroamérica era de 4.800 millones de dólares, por lo que los narcotraficantes que operaban en todas las costas atlánticas centroamericanas dejaron de percibir 24 billones de dólares en los seis años de administración del presidente Hernández, declaró.

El embajador Suazo aseguró que esta importante reducción en el tránsito de drogas por el país es el resultado de la batalla frontal que ha liderado el presidente hondureño Juan Orlando Hernández desde que fue titular del Congreso Nacional, cuando impulsó y logró aprobar una reforma constitucional que dio paso a la extradición de hondureños.

Al ser consultado sobre las acusaciones de algunos narcotraficantes que vinculan al presidente hondureño y a los cuerpos de seguridad del Estado con el narcotráfico, Suazo afirmó que son alegatos infundados, en represalia por todo el dinero que han perdido estos delincuentes más las extradiciones y sentencias que recibieron como resultado de la lucha contra el crimen organizado durante el gobierno de Hernández.

"Los hechos y resultados de Honduras contra el narcotráfico bajo el liderazgo del presidente deben despejar todas las dudas sobre su integridad, no hay sustento de parte de los criminales ante resultados tan claros presentados por su gobierno", dijo. Suazo aseguró que no hay ninguna acusación por parte de los tribunales de justicia, y lo que prevalece son meras denuncias de delincuentes confesos que no solo trafican drogas, sino que son homicidios confesos y no han presentado ningún tipo de prueba".

A la reducción en el paso de drogas por el país, se suman 24 hondureños que han sido capturados por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y extraditados a Estados Unidos para enfrentar un proceso judicial. Suazo declaró que, ante esta demostración de voluntad política del gobierno de Honduras, muchos otros delincuentes optaron por negociar un acuerdo para reducir sus penas y comparecer "voluntariamente".

"Para reducir sus condenas, han optado por realizar una serie de declaraciones infundadas sin más evidencia que su palabra", dijo Suazo. "Estas acusaciones son denuncias de narcotraficantes declarados, que languidecen ante los resultados que ha tenido Honduras en la lucha contra el narcotráfico bajo el liderazgo del presidente Hernández y que ningún país del mundo ha obtenido en tan poco tiempo".

"Hay hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que han librado esta batalla, que arriesgaron la vida, que se han sacrificado mucho; 87 de ellos perdieron la vida en esta guerra y me parece que no es un buen testimonio de su sacrificio validar estas acusaciones infundadas", concluyó el embajador.

