Reprenez le travail en toute sécurité grâce à la nouvelle expérience de salle de réunion sans contact, alimentée par la recharge sans fil intelligente Chargifi

Chargifi for Rooms s'intègre par exemple à Envoy, un prestataire de plateforme de travail qui se concentre sur la création d'outils qui rendent les lieux de travail plus sûrs, sans pour autant sacrifier une grande expérience ou l'adoption d'un produit. Les employés qui retournent sur leur lieu de travail peuvent trouver et réserver des salles propres et sûres lorsque l'anneau lumineux est vert, ce qui signifie qu'elles sont propres et disponibles. Une fois dans la salle de réunion, il suffit à l'employé de placer son smartphone sur un point de recharge sans fil pour s'enregistrer ou réserver la salle. Cette action lance simultanément toute vidéoconférence préréservée et démarre ainsi rapidement et efficacement la réunion. Des données précieuses sur l'utilisation et l'occupation des salles sont saisies à l'intention des spécialistes de la planification des locaux, ce qui permet de libérer les espaces non utilisés et d'améliorer la disponibilité.

« Chargifi » porte la réservation de salles de réunion à un tout autre niveau en associant enregistrement sans contact et chargement sans fil. Elle nous aide à créer des expériences sûres et sans contact pour nos clients et leurs employés qui planifient leur retour au travail. L'intégration permet également de saisir des données relatives à l'utilisation et à l'occupation de l'espace pour les équipes qui évoluent sur le lieu de travail sans avoir à ajouter un autre appareil à l'infrastructure », a déclaré Matt Harris, responsable du service « Lieu de travail et technologie » de la société Envoy, en évoquant la valeur ajoutée qu'apporte la solution commune aux employés et aux spécialistes de la planification des locaux.

La pandémie mondiale a posé de nouveaux défis aux spécialistes de la planification des locaux et a accéléré de nombreuses tendances récentes, telles que la mobilité, la flexibilité des conditions de travail et la manière dont les espaces peuvent être utilisés de manière plus transparente en causant moins de frictions. Aujourd'hui, l'accent est mis sur la réduction des points de contact physique et sur la clarté des communications aux employés en matière de propreté et de sécurité des espaces.

« Les réunions doivent être sûres, sans contact et plus productives que jamais. La réduction de la capacité des salles, qui résulte des mesures de distanciation sociale, entraînera une augmentation de la demande. De ce fait, la fiabilité des données sur l'occupation des salles grâce à l'enregistrement automatique sans contact s'avère essentielle pour accroître le nombre de salles propres et sûres disponibles. Les entreprises qui déploient la technologie sans contact montrent à leur personnel qu'elles ont pris les mesures appropriées pour offrir des espaces de grande qualité qui ne compromettent pas la sécurité », a commenté Dan Bladen, PDG de Chargifi.

Chargifi for Rooms est disponible dès à présent. Il s'agit d'une solution complète de bout en bout pour les salles de réunion lorsqu'elle est intégrée à votre logiciel préféré de réservation de salles et de vidéoconférence. Le Chargifi LightRing sera disponible au troisième trimestre 2020.

Chargifi et Envoy organisent un webinaire intitulé « Comment permettre une expérience de réunion sans contact sûre à l'ère de la COVID » le jeudi 6 août, pour discuter des défis que rencontrent les spécialistes de la planification des locaux, et de la façon dont cette solution unique peut aider à rassurer les employés en créant des salles de réunion plus sûres et plus efficaces. Inscrivez-vous au webinaire à l'adresse chargifi.com.

Pour découvrir Chargifi for Rooms + Envoy, rien de plus facile. Obtenez jusqu'à 10 licences Envoy Rooms GRATUITES avec chaque pack Chargifi 10.

A propos de Chargifi

L'avenir des lieux de travail sera fait d'expériences sans contact et de modèles de travail dynamiques. Les expériences doivent être sûres et les besoins en termes de travail doivent être flexibles. Là où les gens vont, les sources d'alimentation doivent suivre.

La technologie Chargifi permet la mise à l'échelle d'une alimentation sans fil intelligente et pratique pour le lieu de travail des entreprises d'aujourd'hui, une alimentation qui va bien au-delà du simple rechargement de votre appareil mobile. Notre solution permet de vivre des expériences sans contact en toute sécurité dans des espaces, tout en fournissant une alimentation pratique.

Chargifi analyse l'utilisation de l'espace, ce qui aide les spécialistes de la planification à tirer le meilleur parti de leurs espaces en les aidant à appréhender les comportements. La solution permet de connaître les habitudes de travail et les horaires de nettoyage, afin que vous puissiez rassurer les employés quant à leur sécurité et leur bien-être au travail. Chaque point de contact montre les utilisateurs en train d'interagir dans les espaces, ce qui permet d'améliorer l'expérience de travail et de rendre plus efficace l'optimisation de biens immobiliers coûteux.

