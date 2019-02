Representantes electas de la Uruguayan & Argentine Chamber of Commerce Ma. Cecilia Garicoïts y Nancy Clara, visitan el Puerto de New York, New Jersey y el Consulado Argentino en NY

Las representantes fueron recibidas por el Sr. Rado Saragih quien les explicó el enorme potencial que tiene el ingreso de la mercadería a través de la costa Este por el puerto de New York y New Jersey, caracterizado como el puerto más grande y activo de la costa este y el tercero en volumen de cargo del país, después del puerto de Los Angeles y Long Beach.

Según los datos más recientes el puerto movilizó 4,5 millones de TEUs, lo que contribuyó a más del 11% del comercio total de contenedores en América del Norte. "Para nosotros es muy importante esta visita porque nuestras exportaciones a Estados Unidos se concentra en algunos productos agropecuarios y debido a la distribución geográfica de Uruguay, se concentra el ingreso en la costa este del país: New Jersey, New York y Florida", aseguró Garicoïts.

Las autoridades, valoraron los avances de las negociaciones diplomáticas de sus países, que en los últimos años han favorecido el comercio entre Uruguay y Argentina con Estados Unidos.

"Si bien es sabido que la Argentina necesita exportar más, la realidad nos indica que la participación comercial de nuestro país se redujo en los últimos años debido a la inflación local, al alto costo logístico y carga tributaria que tienen los empresarios. Este acercamiento es muy importante para nosotros, ya que las empresas que poseen la capacidad de producción de ingresar al mercado nacional de US y Canadá, logísticamente es más conveniente hacerlo a través del puerto de New York y New Jersey" expresó la Lic. Clara.

Dentro de la agenda programada, la Directora de la Argentine American Chamber of Commerce se reunió con el Cónsul Adjunto Eduardo Almirantearena en el Consulado General de Argentina en New York, para estrechar los vínculos comerciales y dar a conocer la agenda de actividades que posee la Cámara de Comercio más activa de la costa este de US. Si bien el centro y las oficinas se encentran en Miami, varios empresarios Argentinos abren canales comerciales ingresando por Miami para luego captar el mercado en general.

Las autoridades esperan generar transferencia de conocimientos entre sus asociados para abrir las oportunidades y que no solo vean el Puerto de Miami como puerta de entrada a US, sino que integren dentro de la captación del mercado, otros puntos comerciales como el sur de Canadá y la costa este de US a través del Puerto de New York y New Jersey respectivamente.

Acerca de Ma. Ceciclia Garicoïts: Es Presidente de la Uruguayan Chamber of Commerce para el período 2018 - 2019, empresaria de Real Estate y property managment, además es Coach Ontológico Empresarial.

Acerca de Nancy Clara: Es Licenciada en Ciencias Políticas con certificación en Comercio Internacional y Master Degree de University of Barcelona. Es Directora de la Cámara Argentina de Comercio para el período 2017 – 2019 y lleva adelante proyectos de Consultoría en Comunicación y Logística en Miami y Sudamérica.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/817003/uruguayanchamberusa_argentineamerica.jpg

FUENTE www.uruguayanchamberusa.com; www.argentineamerican.org

