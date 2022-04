Reputation DAO collecte 4,75 millions de dollars pour renforcer sa réputation et accroître l'accès à DeFi

Les marchés DeFi continuent de croître rapidement, la valeur totale bloquée atteignant 200 milliards de dollars au début de 2022. Toutefois, l'absence de services de réputation et d'identité dans DeFi, combinée à des plateformes de prêt nécessitant une garantie de plus de 100 %, signifie que le capital potentiel pouvant être investi dans DeFi est limité.

Reputation DAO construit l'infrastructure fondamentale, alimentée par Chainlink, pour qu'un système de crédit complet émerge dans DeFi (l'équivalent d'un système de notation de crédit dans la finance traditionnelle) afin de débloquer des prêts sous garantie à un ensemble plus large de cas d'utilisation et d'ouvrir DeFi au grand public.

Reputation DAO est le dernier projet lancé à partir de Mycelium, un réseau mondial australien développant une technologie de transaction de prochaine génération, y compris Tracer DAO. Les fondateurs Pat McNab et Ash Morgan ont commencé à créer Reputation DAO fin 2019 pour ouvrir la boîte noire des systèmes de crédit et de réputation existants dans DeFi, afin de créer un système géré de manière transparente permettant des interactions sécurisées et confiantes au sein de l'économie DeFi.

« Alors que DeFi forme un rail alternatif pour permettre à la finance d'évoluer, il existe une abondance de données financières relatives au risque, au crédit et à l'identité qui pourraient être exploitées pour débloquer de nouvelles applications au sein de DeFi, comme les prêts non garantis », a déclaré Pat McNab, cofondateur de Reputation DAO.

« L'interopérabilité entre DeFi et la finance traditionnelle fait entièrement partie de l'intégration de milliers de milliards de dollars de capital et de milliards d'utilisateurs. Reputation DAO fournit le canal pour que ces données soient acheminées vers des contrats intelligents, offrant une sécurité, des taux et des garanties accrus. »

Le financement stimulera le développement de l'infrastructure de réputation et du produit de notation. En adaptant son moteur d'analyse, Reputation DAO peut cartographier les données hors chaîne telles que AML/KYC, les scores de crédit traditionnels et les données de médias sociaux afin d'améliorer l'évaluation des mesures de risque spécifiques au compte qui sont fournies dans des contrats intelligents pour faciliter l'octroi de centaines de milliards de prêts.

Richard Galvin, cofondateur et PDG de DACM, a déclaré : « La notation de crédit est une fonction essentielle des banques et des fournisseurs externes dans le système financier traditionnel. Cette clarté, tant pour les emprunteurs que pour les prêteurs, n'a pas été fonction de DeFi à ce jour. Avec la maturation de l'écosystème et la hausse des organisations autonomes décentralisées (DAO) qui auront besoin d'informations indépendantes et fiables, nous pensons que Reputation DAO est une infrastructure fondamentale pour la prochaine phase de croissance du secteur. »

Sergey Nazarov, cofondateur de Chainlink, a commenté : « DeFi est déjà en train de redéfinir le secteur financier mondial, mais l'un des chaînons manquants qui freinent sa croissance est l'absence d'un système de crédit complet. En permettant le transfert sécurisé de données réelles vers des blockchains, Chainlink aide Reputation DAO à débloquer l'infrastructure de réputation nécessaire pour accélérer l'adoption mondiale de DeFi. »

Reputation DAO (officiellement connu sous le nom de Chainlink Oracle Reputation) conçoit des services de réputation vérifiables, décentralisés et programmables pour DeFi. Reputation construit un pont entre DeFi et la finance traditionnelle, permettant aux individus de tirer parti de leurs données financières et de leur identité réelles lorsqu'ils interagissent avec des contrats intelligents. Grâce à un puissant moteur de flux de données, Reputation DAO analyse les données spécifiques au compte, Oracle et DAO sur la chaîne. Reputation est la clé pour débloquer DeFi et donner vie à de nombreuses nouvelles applications décentralisées.

DACM est un gestionnaire de fonds d'actifs numériques de premier plan avec des opérations mondiales. Cofondé par Richard Galvin et Gabriel Abed en 2017, DACM gère environ 500 millions de dollars en stratégies de capital-risque, à long terme et neutres au marché pour les clients du monde entier. DACM a généré des rendements de calibre mondial pour ses clients grâce à une combinaison de recherche approfondie sur la technologie et l'infrastructure, associée à des techniques exclusives de recherche commerciale et d'évaluation. Le DACM Digital Asset Fund a été le fonds crypto le plus performant à long terme dans le monde en 2020 et 2021.

