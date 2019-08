Requisitos do Código de Construção para Concreto Estrutural ACI 318-19 estão agora disponíveis

Oferecendo agora ilustrações coloridas para fornecer mais clareza, o ACI 318-19 traz modificações técnicas importantes para maior resistência a ruptura de barra de reforço de aço; adição de provisões para concreto projetado e fundações profundas; requisitos sísmicos para fundações profundas e outras aplicações; movimentos sísmicos verticais; análise não linear para projeto sísmico; modificação no desenvolvimento das equações de comprimento; e provisões e equações atualizadas para projeto de cisalhamento. Várias outras necessidades do setor são agora abordadas no ACI 318-19, inclusive atualizações para as provisões sobre pós-tensão, concreto pré-moldado, durabilidade do concreto, concreto leve e muito mais.

O ACI 318-19 identifica programas de treinamento para qualificação de inspetores e instaladores e lista os requisitos para certificação. A previsão é que os requisitos finais do código do ACI 318-19 sejam apresentados no Código Internacional de Edificações de 2021.

"O American Concrete Institute está satisfeito com a disponibilização do novo ACI 318-19 para que nosso setor possa agora utilizá-lo", disse Jack P. Moehle, engenheiro e presidente da Comissão 318 do ACI: Código de Construção para Concreto Estrutural. "O ACI 318 é um dos padrões mais essenciais e importantes no que diz respeito ao projeto de estruturas de concreto. Os Estados Unidos e países de todo o mundo baseiam seus códigos nacionais de construção integralmente ou parcialmente no ACI 318."

O ACI 318-19 pode ser acessado em formato impresso e digital em concrete.org. As versões atualmente disponíveis estão em inglês, com unidades em polegadas e libras, e em espanhol, com unidades no Sistema Internacional de Unidades. Em breve serão oferecidas versões em outros idiomas. O ACI318-19 já pode ser acessado, online, pelos assinantes da ACI Collection of Concrete Codes, Specifications, and Practices (Coletânea de Práticas, Especificações e Códigos para Concreto do ACI). O ACI 318 Plus, um novo produto que está sendo desenvolvido e que deverá ser lançado em meados de 2020, fornecerá aos assinantes acesso digital e interativo ao ACI 318-19, além de acesso a recursos relacionados.

O Instituto está também realizando seminários internamente e abertos ao público para apresentar o ACI 318-19 aos usuários. Visite concrete.org para obter informações sobre locais e mais detalhes.

