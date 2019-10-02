RERC обнародовала документ под названием «Обзор европейского рынка недвижимости: готовимся к рискам»

ЛОНДОН (LONDON), 2 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания RERC, входящая в состав группы SitusAMC, сегодня обнародовала документ под названием «Обзор европейского рынка недвижимости», рассказывающий о том, как торговые войны и прочие факторы геополитической напряженности подогревают страхи глобального экономического спада, заставляя инвесторов готовиться к рискам на фоне растущей неопределенности. Авторы отчета отмечают, что политические и экономические потрясения, вызванные Брэкситом, продолжают оказывать сильное влияние на умы европейских инвесторов. Паника относительно неизбежной рецессии в Великобритании несколько ослабла после неожиданного скачка производительности экономики в июле этого года, однако темпы роста по-прежнему не радуют. Учитывая, что основным сторонником «жесткого» Брэксита выступает премьер-министр страны, надежды на заключение сделки до 31 октября угасают.

Как отметил президент RERC Кен Риггс (Ken Riggs), «во времена растущей неопределенности недвижимость, доходность которой зависит от арендных поступлений, - например, коммерческие помещения, - считается более привлекательным и стабильным активом по сравнению с другими инвестициями. На фоне общего экономического спада коммерческая недвижимость, характеризующаяся низкой волатильностью и стабильной притоком дохода, очень удачно «разбавляет» инвестиционные портфели, традиционно состоящие из акций и облигаций».

В документе под названием «Обзор европейского рынка недвижимости: готовимся к рискам» специалисты RERC анализируют европейский рынок кредитования, сделки с коммерческой недвижимостью и их финансирование. Определение рациональной залоговой стоимости имеет первоочередное значение при анализе потенциальных рисков, а справедливая оценка такой стоимости требует наличия высококачественных данных. Поскольку инвестиционная деятельность происходит на местном уровне, авторы обзора также сконцентрировали свое внимание на конкретном рынке - Нидерландах. Выбор страны обусловлен ростом активности RERC в данном регионе.

Глава европейского подразделения RERC Хьюого Роуорт (Hugo Raworth) отмечает: «В данный момент цены на коммерческую недвижимость действительно находятся на пике и не обещают высокой доходности, тем не менее, в отличие от других инвестиционных объектов, по уровню безопасности коммерческую недвижимость можно сравнить с облигациями, предусматривающими право конвертации в акции».

Обширный опыт RERC в проведении различных международных оценок и анализов позволяет компании предоставлять читателям уникальную аналитическую информацию о европейском рынке коммерческой недвижимости. В данный момент специалисты компании ежегодно выполняют оценку активов совокупной валовой стоимостью почти в 1,1 трлн евро в Северной Америке, Европе и Азиатско-тихоокеанском регионе. За последний год только лишь в Европе RERC оценила активы общей стоимостью в 28,8 млрд евро.

Бесплатно сказать отчет RERC «Обзор европейского рынка недвижимости» можно по ссылке.

О компании RERC, входящей в группу SitusAMC

RERC является ведущим провайдером услуг оценки активов отрасли коммерческой недвижимости. Многие институциональные инвесторы мира, включая три из шести крупнейших пенсионных фондов США, четыре из пяти американских лидеров по страхованию жизни и три самых больших организации в сфере управления инвестициями в недвижимое имущество полагаются на опыт и экспертизу RERC в вопросах поиска и управления новыми активами в своих портфелях. Компания сотрудничает с двумя крупными портфельными кредиторами, предоставляя услуги управления процессом оценки и анализа оценок, выполненных третьими сторонами. Каждый квартал RERC проводит оценку и предоставляет консультации по вопросам инвестиционных объектов недвижимости совокупной стоимостью свыше 250 млрд долл. США.

Контактная информация для представителей СМИ:

Энди Гарретт (Andy Garrett), маркетинговый директор

andygarrett@situsamc.com

212-294-1304

SOURCE SitusAMC