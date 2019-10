RERC publikuje raport na temat europejskiego rynku nieruchomości: przygotowanie na ryzyko

LONDYN, 2 października 2019 r. /PRNewswire/ -- RERC, spółka należąca do SitusAMC, opublikowała dziś raport European Real Estate Market Briefing podsumowujący wpływ konfliktów handlowych i innych napięć geopolitycznych na wzrost niepokoju w zakresie spowolnienia gospodarczego. To z kolei sprawia, że inwestorzy przygotowują się na ryzyko w obliczu coraz większej niepewności. Jak wykazuje raport, chaos polityczny i gospodarczy w wyniku Brexitu nadal martwi europejskich inwestorów. Chociaż obawy co do szybkiej recesji w Wielkiej Brytanii zmalały po zaskakującym zwiększeniu produkcji gospodarczej w lipcu, wzrost pozostaje na tym samym poziomie. Pod przywództwem premiera, który bezwarunkowo opowiada się za Brexitem nadzieje na osiągnięcie porozumienia przed datą końcową 31 października gasną.

Jak twierdzi Ken Riggs, prezes RERC, „w tak coraz bardziej niepewnych czasach nieruchomości i majątek trwały ze zwrotem powiązanym z dzierżawą, jak na przykład nieruchomości handlowe (CRE), postrzegane są jako stosunkowo bardziej atrakcyjne i pewne niż inne formy inwestycji, a to dlatego, że tego typu nieruchomości są źródłem dywersyfikacji w stosunku do akcji i obligacji w czasach spowolnienia ze względu na mniejsze wahania i stabilniejsze źródło przychodu".

W raporcie European Real Estate Market Briefing: Bracing for Risk firma RERC przedstawia analizę europejskiego rynku wynajmu oraz transakcji i finansowania CRE. Racjonalne zabezpieczenia bazowe są najważniejszym elementem przygotowania na ryzyko, a sprawiedliwa ocena wartości wymaga lepszego dostępu do wyższej jakości danych. Ze względu na to, że inwestycje mają miejsce lokalnie, firma RERC zdecydowała się skupić na konkretnym rynku – Holandii – gdzie nasila się aktywność.

– Tak, nieruchomości CRE są obecnie z pełni wycenione i zapewniają skromne zwroty, ale w przeciwieństwie do innych inwestycji są źródłem bezpieczeństwa porównywalnego z obligacjami w połączeniu z zaletami akcji – skomentował Hugo Raworth, dyrektor RERC Europe.

Międzynarodowe doświadczenie firmy RERC w zakresie wyceny jest źródłem ważnej analizy na temat europejskich rynków CRE. Firma prowadzi obecnie rocznie ocenę wartości brutto majątków na łączną kwotę niemal 1,1 biliona euro w Ameryce Północnej, Europie i krajach APAC. Tylko w Europie w zeszłym roku firma RERC przeprowadziła ocenę wycen nieruchomości na kwotę 28,8 miliarda euro.

Bezpłatny egzemplarz raportu RERC European Real Estate Market Briefing można pobrać tutaj.

O RERC, spółce SitusAMC

Firma RERC jest wiodącym dostawcą wycen i zarządzania wycenami w branży nieruchomości komercyjnych. Wielu z wiodących na świecie inwestorów instytucjonalnych, w tym trzy z sześciu czołowych funduszy emerytalnych w USA, cztery z czołowych pięciu firm ubezpieczeniowych w USA pod względem wielkości majątku oraz trzy z największych firm zarządzających nieruchomościami, polega na doświadczeniu w wycenie RERC w celu identyfikacji i zarządzania możliwościami w portfelach. Firma RERC pracuje także z dwoma dużymi pożyczkodawcami bilansowymi i zapewnia usługi zarządzania i weryfikacji wycen przeprowadzanych przez zewnętrzne firmy. Firma RERC odpowiedzialna jest za ocenę i doradztwo w zakresie nieruchomości instytucjonalnych na całym świecie na kwotę ponad 250 miliardów dolarów kwartalnie.

Kontakty prasowe:

Andy Garrett, międzynarodowy dyrektor marketingu

andygarrett@situsamc.com

212-294-1304

SOURCE SitusAMC