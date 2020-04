Réseau électrique - un nouveau dispositif de commutation à commande pour les disjoncteurs HT - des résultats utiles pour la gestion de la santé des actifs et la maintenance prédictive

LONGUEUIL, QC, le 29 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le SynchroTeq Lite constitue une norme pour les dispositifs de commutation à commande (CSD) qui aident les opérateurs de systèmes de transmission (TSO) à faciliter la maintenance de flottes de disjoncteurs (CB) HT multi-fabricants.

Les disjoncteurs haute tension pour les inductances de compensation et les batteries de condensateurs sont soumis à des pressions toujours croissantes sur les réseaux d'énergie électrique actuels. SynchroTeq Lite joue un rôle clé pour assurer des opérations de commutation optimales, protégeant ainsi la fiabilité et la sécurité du réseau.

Étroitement lié aux conditions des disjoncteurs, SynchroTeq Lite permet un contrôle à faible coût et efficace des comportements, des dérives et de l'accumulation du stress : l'usure électrique/mécanique, l'énergie dissipée/I2t, etc. Des clichés 3 000 ms multicanaux et des données de contrôle abondantes aident les TSO à entreprendre des tâches de maintenance préventive.

SynchroTeq Lite se connecte au bus de station via IEC61850-MMS pour les commandes, l'exploitation, le contrôle et la maintenance – et aux serveurs OPC-UA.

Les centres de maintenance traitent les données en faisant appel soit au logiciel de l'entreprise ou à CB Angel, le progiciel d'analytique de VIZIMAX pour la maintenance prédictive, la gestion de la santé des actifs, le classement des disjoncteurs et les rapports.

« SynchroTeq Lite répond aux attentes des clients, qui souhaitent des unités tout-en-un compactes offrant des données de contrôle utiles et immédiatement utilisables », explique Jean-Guy Lacombe, PDG de VIZIMAX. VIZIMAX et des partenaires locaux ont travaillé sur des défis intéressants avec le TSO d'Espagne, Red Eléctrica de España (REE). « Nous avons offert une valeur et des dispositifs de tout premier plan pour toutes les marques de disjoncteurs, sans compromettre la qualité et les fonctionnalités », ajoute Lacombe.

Chez REE, SynchroTeq Lite complémente le SynchroTeq Plus polyvalent, qui offre des stratégies de commutation à la pointe du marché pour les transformateurs électriques, les impédances réactives et les lignes de transmission.

« Après avoir mis en œuvre SynchroTeq Plus pour des transformateurs électriques et des câbles sous‑marins, nous sommes impressionnés par la technologie et la réactivité de VIZIMAX », explique Javier Figuera Pozuelo, du service de la conception chez REE (direction de la construction et de l'ingénierie). « Sur la base des informations de REE, VIZIMAX a rapidement proposé le très attendu SynchroTeq Lite et une interface IEC61850-MMS complète. Cela s'inscrit dans la vision sous-station électrique de REE et contribue à surmonter les derniers obstacles pour mener à bien nos initiatives de contrôle de l'ensemble de la flotte et de maintenance prédictive », ajoute Figuera Pozuelo.

Fabricant canadien de solutions d'automatisation et de contrôle pour l'alimentation haute et moyenne tension, VIZIMAX offre aux industries lourdes, ainsi qu'à celles du réseau électrique et des générateurs de courant, des régulateurs de disjoncteurs et des outils analytiques éprouvés.

Red Eléctrica de España détient et exploite l'ensemble du système de transmission en Espagne (400 kV, 220 kV et 66 kV dans les îles). REE détient également des actifs de transmission au Pérou, au Chili et au Brésil.

