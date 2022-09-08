Решение для энергетического кризиса в Европе -- плавучая энергия

Парк плавучих электростанций компании Karpowership может сэкономить Европе от 30% до 60% на расходах на газ

До 2000 МВт доступных мощностей выработки электроэнергии

До 2000 МВт доступных мощностей выработки электроэнергии Двухтопливная система, устанавливаемая со всей необходимой инфраструктурой на борту (жидкое топливо и природный газ)

Может быть развернута всего за 30 дней

ЛОНДОН, 8 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Энергетический кризис в Европе привел к резкому росту цен на электроэнергию по всему континенту, подвергая компании риску банкротства и делая неподъемной стоимость жизни для миллионов потребителей.

Но одна компания имеет решение, которое резко снизит затраты на электроэнергию в Европе, может быть развернуто почти незамедлительно и предлагает гибкие, краткосрочные контракты.

Karpowership’s entire 6,000 MW Powership fleet is fully constructed and operational, with 2,000 MW immediately available to generate power for Europe.

Плавучие электростанции компании Karpowership мощностью от 36 МВт до 480 МВт поставляются готовыми к подключению к энергосети страны всего за 30 дней.

Плавучие электростанции оснащены хранилищами, высоковольтными подстанциями и мобильными сервисными помещениями, предлагая стабильную платформу электрогенерации для снижения потребностей Европы в дорогостоящем импорте. В зависимости от страны экономия на расходах на газ может составить от 30% до 60%.

Станции работают на двух видах топлива, за счет чего в тех случаях, когда цены на поставляемый по газопроводам газ и сжиженный природный газ (СПГ) становятся неконкурентоспособными, они также могут работать на более экономичном мазуте, при этом расходы будут составлять меньше половины от стоимости эксплуатации существующих газовых мощностей по текущим ценам. Каждые 100 МВт электроэнергии, производимые с использованием мазута, позволят экономить около 400 миллионов евро в год.

Кроме того, плавучие электростанции поставляются со всей необходимой инфраструктурой на борту, предлагая Европе полностью интегрированную, стабильную, но гибкую альтернативу непостоянным и ненадежным источникам выработки электроэнергии.

«Приостановка подачи газа в Европу, ограниченность поставок на мировых рынках СПГ и растущая зависимость Европы от непостоянных источников выработки электроэнергии породили кризис, который, возможно, будет продолжаться до 2026 года. Необходимы срочные решения, — заявил коммерческий директор Karpowership Зейнеп Харези (Zeynep Harezi). — Электростанции Karpowership доступные, гибкие и могут быть развернуты практически незамедлительно, что означает, что мы можем обеспечить миллионы домов экономичным энергоснабжением до наступления зимы».

Кроме того, компания Karpowership может предложить гибкие контракты на срок до двух лет, чтобы при изменении обстоятельств плавучие электростанции можно было повторно развертывать там, где они больше всего нужны.

Более подробная информация о компании Karpowership и ее парке плавучих электростанций представлена на сайте https://karpowership.com/en/

Контакты для прессы: Карен Кумбасар (Karen Kumbasar), [email protected]

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SOURCE Karpowership