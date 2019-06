Resonante éxito de la campaña alimentaria anual de los carteros

WASHINGTON, 22 de junio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La campaña alimentaria anual de la National Association of Letter Carriers (Asociación Nacional de Carteros, NALC), que se llevó a cabo el sábado, 11 de mayo, recolectó más de 76.1 millones de libras de alimentos, la tercera en cantidad en sus 27 años de historia.

La filial de la NALC en San Juan (Puerto Rico) recolectó alrededor de 2.3 millones de libras de alimentos y lideró a las filiales de toda la nación en cantidad de alimentos recogidos. Los alimentos donados se quedan en cada comunidad y se destinan a ayudar a residentes locales.

Stamp Out Hunger® es la campaña alimentaria más grande con duración de un día en todo el país y depende de la generosidad de los residentes, que dejan donaciones de alimentos no perecederos junto a su buzón de correo antes del horario de entrega del correo en el día de la campaña. Ese día, los carteros recogen las donaciones mientras entregan el correo en su recorrido postal habitual y las distribuyen en bancos de alimentos, despensas, refugios e iglesias locales.

La campaña de alimentos de los carteros se celebra anualmente el segundo sábado de mayo en 10,000 ciudades y pueblos de los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes y Guam. Sigue siendo tan importante como siempre, dado que hay mucha gente que enfrenta dificultades económicas. El hambre afecta a decenas de millones de personas en todo el país, incluidos millones de niños, ancianos y veteranos.

Los carteros ven estas dificultades en las comunidades en las que prestan servicio y consideran que es importante hacer lo posible por ayudar.

"Este es un trabajo desinteresado para los carteros y estamos orgullosos de ver cómo ha crecido su impacto a lo largo de los años", dice Fredric Rolando, presidente de la NALC. "Es un honor poder ayudar a la gente que lo necesita en todo el país, y hacerlo de una forma que pone de manifiesto las mejores cualidades de tantos estadounidenses".

El momento del año es importante, pues las donaciones empiezan a escasear en los bancos de alimentos, las despensas y los refugios debido a las festividades invernales y la proximidad del verano, cuando quedan suspendidos la mayoría de los programas de alimentación en los colegios.

Con lo recolectado este año, el total de alimentos recogidos desde el comienzo de la campaña de la NALC en 1993 es de alrededor de 1,750 millones de libras.

Varios socios nacionales acompañaron a la NALC en la campaña reciente: el Servicio Postal de los Estados Unidos, el United Food and Commercial Workers International Union (Sindicato Internacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos y de Establecimientos Comerciales, UFCW), la Asociación Nacional de Carteros Rurales, United Way Worldwide, la AFL-CIO, Valpak y Valassis. Estamos encantados de haber contado con la participación de dos nuevos socios nacionales este año: Kellogg Co. y CVS Health.

La campaña de este año incluyó un anuncio de servicio público con el actor y director Edward James Olmos.

La National Association of Letter Carriers, integrada por 284,000 miembros, representa a los carteros de todo el país empleados por el Servicio Postal de los Estados Unidos, junto con los carteros retirados. La NALC, fundada en 1889 por veteranos de la Guerra Civil, es una de las asociaciones laborales más antiguas del país.

