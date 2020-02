Resorts World Las Vegas und Hilton gehen Partnerschaft ein, um ein Las Vegas Resort mit mehreren Marken vorzustellen

Partnerschaft umfasst die Marken Hilton Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts und Conrad Hotels & Resorts sowie das Treueprogramm Hilton Honors in einer integrierten Resort-Erfahrung mit Baukosten von 4,3 Milliarden USD

LAS VEGAS, 20. Februar 2020 /PRNewswire/ -- Resorts World Las Vegas und Hilton (NYSE: HLT) haben sich zusammengetan, um erstmals drei der Premium-Marken von Hilton zusammenzubringen, wenn das integrierte Resort mit Baukosten von 4,3 Milliarden USD, das sich derzeit im Bau befindet, im Sommer 2021 eröffnet. Diese Partnerschaft ist der größte Abschluss mehrerer Marken von Hilton in der Geschichte des Unternehmens und wird drei der Premium-Marken von Hilton in die Resorts World Las Vegas einbringen: Hilton Hotels & Resorts, LXR und Conrad. Das Resort mit 3.500 Zimmern wird zudem an Hilton Honors teilnehmen, dem preisgekrönten Treueprogramm für Gäste der 18 spezifischen Marken von Hilton. Mitglieder erhalten direkten Zugang zu sofortigen Vorzügen für Gäste, darunter flexible Zahlungsoptionen, exklusive Rabatte für Mitglieder, digitaler Schlüssel und mehr.

„Zieht man unser Engagement in Betracht, den Standard der Luxushotels in Las Vegas neu zu definieren, war es nur natürlich für uns, eine Partnerschaft mit Hilton einzugehen, einem führenden Unternehmen der globalen Branche des Gastgewerbes", sagte Scott Sibella, Präsident der Resorts World Las Vegas. „Hilton steht für die Werte und Top-Gastlichkeit, welche der Priorität von Resorts World entsprechen, den Gästen auf dem Markt von Las Vegas einzigartige Erfahrungen zu liefern."

„Unsere strategische Partnerschaft mit Resorts World Las Vegas unterstreicht das Engagement von Hilton zum Ausbau unserer Präsenz und unseres Portfolios herausragender Häuser", sagte Ian Carter, Präsident der Bereiche globale Entwicklung, Architektur, Design und Bau bei Hilton. „Dies ist der größte Abschluss mehrerer Marken in der Geschichte des Unternehmens und wir sind erfreut, gemeinsam mit unseren neuen Partnern daran zu arbeiten, an einem unschlagbaren Standort für künftige Gäste und Mitglieder von Hilton Honors eine herausragende Hotelerfahrung zu schaffen."

Resorts World und Hilton werden mit diesem Bau unter mehreren Marken gemeinsam das Wesen des Las Vegas Hilton wieder zum Leben erwecken, das einstmals das größte Hotel der Welt und in Las Vegas ein Synonym für Glücksspiel, Kongresse und Unterhaltung war. Mit der Rückkehr der Marke Hilton Hotels & Resorts an den Strip wird Las Vegas Hilton in der Resorts World die jahrzehntelange Branchenerfahrung der Marke mit den langjährigen Traditionen und dem herausragenden Service von Resorts World verschmelzen. In diesem Bauprojekt findet sich zudem die neueste Luxusmarke von Hilton unter der Bezeichnung LXR, die neben Conrad, Hiltons moderner und designbetonter Luxusmarke, unerreichte und unabhängige Häuser bietet.

Die Gäste haben Zugriff zu den Premium-Einrichtungen des Resorts, darunter ein hochmodernes Theater mit 5.000 Sitzplätzen, das Gastspiele von Berühmtheiten der Extraklasse sowie Firmenveranstaltungen beherbergen kann; 32.500 Quadratmeter Flächen für Tagungen und Kongresse; einem Poolkomplex von 20.400 Quadratmetern mit sieben unterschiedlichen Pool-Umgebungen; Spa und Fitnesscenter; einer umfassenden Sammlung von Konzepten für entspanntes oder elegantes Speisen und Trinken und mehr.

Weitere Details des Projektes werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

INFORMATIONEN ZUR RESORTS WORLD LAS VEGAS

Resorts World Las Vegas wird von Genting Berhad gebaut, das bei der Glücksspielkommission des Staates Nevada (Nevada Gaming Commission) als Aktiengesellschaft eingetragen wurde. Resorts World Las Vegas verfügt über verbundene, integrierte Resorts auf dem amerikanischen Kontinent, in Malaysia, Singapur, Großbritannien und auf den Bahamas. Der Bau der Resorts World Las Vegas, eines der derzeit größten Hotel-Bauvorhaben in den USA, macht stetige Fortschritte. Täglich arbeiten ca. 2.200 Bauarbeiter auf dem Baugelände von 3,6 Hektar Größe. Es wird ein technikfreundliches, innovatives und inklusives Resort entstehen, dessen Stützpfeiler herausragender Service, Harmonie, Treue und Luxus sind. Das Casinoresort mit 3.500 Zimmern verwebt die Traditionen von Resorts World mit denen von Las Vegas und wird dem Markt von Las Vegas einen kühnen, neuen Ansatz des Gastgewerbes bringen, mit aufregenden neuen Erfahrungen, einzigartiger Kultur und nahtlosem Gästeservice. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.rwlasvegas.com oder folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram.

INFORMATIONEN ZUR GENTING GROUP

Die Genting Group besteht aus Genting Berhad (KLSE: GENTING), der Holding-Gesellschaft sowie deren eingetragenen Gesellschaften Genting Malaysia Berhad (KLSE: GENM), Genting Plantations Berhad (KLSE: GENP) und Genting Singapore Limited (SGX: G13). Insgesamt beschäftigt die Genting Group ca. 56.000 Mitarbeiter. Sie ist in den Feldern Freizeit und Gastgewerbe, Palmölplantagen, Stromerzeugung, Öl und Gas, Bau von Immobilien, Biowissenschaften und Biotechnologie tätig. Die betriebliche Tätigkeit umspannt den gesamten Globus, darunter Malaysia, Singapur, Indonesien, Indien, China, die USA, die Bahamas und Großbritannien. Die Genting Group ist in der globalen Branche für Glücksspiel und Gastgewerbe führend. Die Genting Group wurde 1965 gegründet und kann auf mehr als 50 Jahre Erfahrung beim Bau und Betrieb von Destination-Resorts auf dem amerikanischen Kontinent, in Malaysia, Singapur, Großbritannien und auf den Bahamas zurückblicken. Das Unternehmen bietet jährlich mehr als 50 Millionen Besuchern eine einzigartige Resort-Erfahrung und berühmte Unterhaltungsattraktionen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.genting.com.

Informationen zu Hilton

Hilton (NYSE: HLT) ist ein führendes, globales Unternehmen des Gastgewerbes mit einem Portfolio von 18 Marken der Weltklasse, die mehr als 6.100 Häuser mit über 971.000 Zimmern in 119 Ländern und Regionen umfassen. Hilton hat sich dem Ziel verschrieben, das gastfreundlichste Unternehmen der Welt zu sein, und hieß in seiner einhundertjährigen Geschichte mehr als 3 Milliarden Gäste willkommen. Das Unternehmen hat sich so einen Top-Platz in der Liste der besten Arbeitsplätze der Welt des Jahres 2019 verdient und wurde 2019 in den Dow Jones Sustainability Indices als Global Industry Leader eingestuft. Dank des preisgekrönten Gäste-Treueprogramms Hilton Honors können mehr als 103 Millionen Mitglieder, die direkt bei Hilton buchen, Punkte für ihre Hotelaufenthalte und für unvergleichliche Erlebnisse sammeln und zudem Sofortvorteile genießen, darunter den digitalen Check-in mit Zimmerauswahl, die digitale Schlüsselkarte und vernetzte Zimmer. Unter newsroom.hilton.com erhalten Sie weitere Informationen und verbinden Sie sich mit Hilton auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram und YouTube.

Informationen zu LXR Hotels & Resorts

LXR Hotels & Resorts ist die Luxusmarke von Hilton. Jeder Hotelstandort bietet ein einzigartiges Reiseerlebnis, das mit Ort, Geschichte und Traditionen verbunden ist. LXR Hotels & Resorts befinden sich an den attraktivsten Orten der Welt und lassen den Gast in faszinierende Reiseerlebnisse eintauchen. Legendäre Luxusimmobilien wurden zu einem Netzwerk von Hotels verbunden, das sich durch herausragenden, persönlichen Service und luxuriöse wie ortsbezogene Erlebnisse für die Gäste auszeichnet. LXR Hotels & Resorts ist Teil von Hilton, einem führenden, weltweiten Unternehmen des Gastgewerbes, und alle Häuser ziehen Nutzen aus der Stärke von Hilton Enterprise und dessen preisgekröntem Programm Hilton Honors. Unter www.lxrhotels.com erhalten Sie weitere Informationen.

Informationen zu Conrad Hotels & Resorts

Conrad Hotels & Resorts betreibt nahezu 40 Häuser auf fünf Kontinenten und hat eine nahtlose Verbindung zwischen zeitgenössischem Design, führender Innovation und sorgfältig ausgewählter Kunst geschaffen, um den Unternehmergeist weltweit vernetzter Reisender zu inspirieren. Conrad ist der Ort, an dem Gäste Service und Stil nach ihren eigenen Vorstellungen erleben können – und dies mit einer Verknüpfung zu örtlicher und globaler Kultur. Verbinden Sie sich mit Conrad durch eine Buchung unter www.conradhotels.com oder über die Hilton Honors Mobil-App. Weitere Informationen über die Marke erhalten Sie unter newsroom.hilton.com/conradhotels und folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und Twitter.

Informationen zu Hilton Hotels & Resorts

Hilton Hotels & Resorts setzt weltweit die Maßstäbe für das Gastgewerbe und liefert Produktinnovationen und neue Dienstleistungen, um mit der Entwicklung der Bedürfnisse der Gäste Schritt zu halten. Mit mehr als 584 Hotels auf sechs Kontinenten ist Hilton Hotels & Resorts in den weltweit beliebtesten Destinationen von Gästen vertreten, die Wert auf die richtige Unterkunft legen. Mitglieder von Hilton Honors, die direkt über Hiltons bevorzugte Kanäle buchen, erhalten exklusive Vorteile direkt bei der Buchung. Beginnen Sie Ihre Reise unter www.hiltonhotels.com, erfahren Sie mehr unter newsroom.hilton.com/hhr und folgen Sie Hilton Hotels & Resorts auf Facebook, Twitter und Instagram.

