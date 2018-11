Respecter la propriété intellectuelle et stimuler la création originale - Tenue du Forum sur le design innovant « Un meilleur design, une meilleure vie » dans le cadre du salon international de l'importation de Chine

La « Déclaration de Shanghai » qui a été émise par le forum et invite à « respecter la propriété intellectuelle et stimuler la création originale » a suscité beaucoup d'attention. D'un côté, de nouvelles technologies, de nouveaux designs et de nouveaux produits émergent les uns après les autres ; de l'autre, le plagiat et l'imitation sont de plus en plus répandus, ce qui a fortement freiné l'enthousiasme des créateurs originaux. Lors de cet événement novateur tourné vers le monde, la déclaration a indubitablement mis le doigt sur des points sensibles pour l'industrie mondiale et a également amené le public présent au salon CIIE à davantage de réflexion.

Sous les auspices de la Chambre de commerce du mobilier et de la décoration de Chine (China Furniture & Decoration Chamber of Commerce, CFDCC), le forum a été organisé conjointement par le groupe Yuexing et le comité de designers de la CFDCC et coorganisé par le groupe DeTao. Des plateformes d'innovation en design de premier plan ainsi que de grands noms du design, des organisations industrielles, des instituts de design et des entreprises de premier ordre de Chine, du Royaume-Uni, d'Allemagne, de France, des États-Unis, d'Italie et d'autres pays ont conjointement présenté la Déclaration de Shanghai. Cette dernière invite à adhérer au design original, à lutter contre l'imitation et le plagiat, à promouvoir les échanges et la coopération, à créer une vie meilleure, à respecter les nouvelles directives en matière de protection des droits de propriété, de création de droits de propriété et d'utilisation légitime des droits de propriété, à promouvoir la coopération internationale dans le commerce des services, à accélérer la transformation et l'amélioration des industries, ainsi qu'à parvenir à une transformation au niveau de la qualité, de l'efficacité et de l'élan.

Selon Ding Zuohong, membre de la CCPPC, membre du comité permanent de l'ACFIC et président du conseil d'administration du groupe Yuexing, la propriété intellectuelle, qui représente pour les entreprises, les industries et même les pays une ressource stratégique pour améliorer leur compétitivité fondamentale, a déjà acquis une importance notoire.

Cette déclaration n'est pas un discours vide de sens, elle exprime l'opinion et les attentes de cette industrie. En tant que leader de l'industrie, le groupe Yuexing a pris la tête de ce courant. Ding Zuohong a déclaré : « À l'avenir, dans les projets de complexes commerciaux du groupe Yuexing, tels que Yuexing Furnishings Mall et Global Harbor, nous devrons contrôler et empêcher strictement les contrefaçons et les imitations et nous espérons faire avancer la protection des droits de propriété intellectuelle de l'ensemble du secteur des services. »

Dans le même temps, afin de desservir l'ensemble de la chaîne industrielle œuvrant pour « une vie meilleure », de réunir toutes les ressources intellectuelles et de créer un mode de partage des ressources de design, de fabrication et de consommation au niveau mondial, le Yuexing Furnishing Mall, situé dans le district de Putuo, à Shanghai, accueillera le « Trading Centre in Design Service (Furnishing) », la première plateforme de commerce international axée sur les services de design.

Création du prix « AoTu » pour encourager le design original

Afin d'encourager le design original, le forum a créé le prix « AoTu Design Award ». Ce prix comporte neuf catégories qui représentent « les neuf façons de vivre mieux » : design de mobilier, design d'intérieur, tissus d'ameublement, accessoires d'intérieur, technologie intelligente, design d'illumination, installations artistiques, expositions et utilisation de matériaux. Chaque catégorie est composée de cinq prix : or, bois, eau, feu et terre. Ce prix vise à créer une plateforme de partage open source et mondiale entre designers en s'appuyant sur l'innovation axée sur le design, l'intégration industrielle et l'innovation de modèles et à mettre en place un mécanisme mondial de partage des ressources intellectuelles de design original qui permettra de partager à l'échelle mondiale des ressources de design, de production et de consommation.

En tant qu'hôte de ce forum, la CFDCC a déclaré que la relation entre le design et la vie ressemblait aux deux faces inséparables d'une pièce de monnaie. Leur base commune est de satisfaire les besoins humains, avec pour objectif de bénéficier à l'humanité. La vie est la base du design, il y puise ses sources et ses matériaux ; le design est inhérent à la vie, il lui apporte commodité et beauté. Le prix « AoTu Design Award », dont la promotion se fera dans le monde entier à travers des expositions, des forums et des événements, stimulera la création originale dans le monde en appelant à pleinement respecter et protéger les droits de propriété intellectuelle. Le premier « AoTu Design Award » sera annoncé en mars 2019 lors du salon international de l'immobilier de Chine (China International Furniture Fair) qui aura lieu dans la province du Guangdong.

Promouvoir l'innovation en design et proposer une vie meilleure

Deux grands designers ont également été invités à prononcer un discours lors du forum. M. Hartmut Esslinger, originaire des États-Unis, est le père du design industriel international. Fondateur des éléments de design d'Apple, c'est un ami de longue date de Steve Jobs. Il a également fondé la société de design de renommée mondiale Frog Design. Il a remporté un prix U.S. National Design Awards pour l'ensemble de ses réalisations, un prix Rowe pour l'ensemble de ses réalisations, un prix Design Europa pour l'ensemble de ses réalisations, un prix WDO World Design et d'autres prix de design internationaux tels que Red Dot, IF et IDEA. M. Hartmut Esslinger a prononcé un discours sur « Le design au service d'une vie meilleure » en s'intéressant à l'innovation en design.

« Mettre le design au service d'une vie meilleure, c'est ce que nous faisons aujourd'hui », a déclaré Esslinger. « Cela aura un impact notable sur la vie de demain ». Il pense également que la Chine compte beaucoup de grands designers et espère travailler avec des designers chinois sur de nombreux projets.

Peter Mackey, directeur de Chapman Taylor, a également prononcé un discours intitulé « Innover dans le design architectural, présenter un bel espace de vie » en s'intéressant au relationnel. C'est l'architecte d'intérieur qui a travaillé sur le projet Shanghai Global Harbor du groupe Yuexing.

« Sans le projet Shanghai Global Harbor en 2006, et sans le soutien du groupe Yuexing, Chapman Taylor n'aurait pas connu un tel succès en Chine », a déclaré Peter Mackey. « Le Shanghai Global Harbour est un grand succès qui a reçu 500 000 visiteurs durant sa première semaine d'ouverture. On pourrait dire que le design est la quête de la beauté, mais Global Harbour est aussi un exemple qui nous montre comment créer une vie meilleure. »

Lors de la table ronde, en tant qu'hôte, Wang Min, ancien doyen de l'école de design de l'Académie centrale des beaux-arts de Chine, s'est entretenu avec Ding Zuohong, président de la Chambre de commerce du mobilier et de la décoration de Chine (CFDCC), Wang Yongping, président de l'Association de l'immobilier commercial de Chine (China Commercial Real Estate Association), He Mai, designer principal en Allemagne, Yu Zhenwei, vice-président de l'Institut des arts visuels de Shanghai, Yu Jingyuan, président du conseil de Mengtian Group Co., Ltd., et Wu Xingjie, PDG d'AUPU Home Style Corporation Limited et d'autres. Ils ont analysé et discuté en profondeur des tendances futures du contenu et du développement futur de « Respecter la propriété intellectuelle et stimuler la création originale ».

Tous les invités à la table ronde ont convenu que la consommation de la Chine s'était améliorée, passant de la qualité à la marque, et maintenant au « goût ». Par conséquent, des éléments d'innovation doivent être introduits à de nombreux égards pour répondre aux besoins de cette nouvelle ère. En outre, la protection des droits de propriété intellectuelle doit être renforcée, ce qui est très important non seulement en Chine, mais également dans le monde entier.

Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, le volume des échanges entre pays à travers le commerce de licences basé sur les « technologies brevetées » augmente considérablement chaque année. La mise en exergue de la « protection des droits de propriété intellectuelle » lors du Forum sur le design innovant constitue un puissant soutien à la coopération internationale dans le commerce des services.

