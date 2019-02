Responsabilidad social: Un pilar de la misión empresarial de Grupo Vidanta

Grupo Vidanta ha diseñado una estrategia integral de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) basada en los pilares internacionalmente aceptados de la ISO 26000, los cuales consideran no solo a las personas y su calidad de vida, sino su relación con la comunidad, el cuidado al medio ambiente y prácticas justas de negocio en toda su cadena de valor. Dicha estrategia es fortalecida por las políticas de RSC, inversión social y de medio ambiente del Grupo.

Así, desde formar parte de la lista Great Place to Work® por siete años consecutivos o ser acreedor al distintivo EarthCheck con certificaciones nivel oro y platino en sus diferentes desarrollos; hasta la creación de organizaciones sin fines de lucro como la Fundación Delia Morán Vidanta en 1988 –que ayuda a fomentar el aprendizaje y desarrollo infantil en la región de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta–; y la Fundación Vidanta en el 2005 –institución que promueve las ciencias sociales y la cultura en América Latina, difunde valores humanos y democráticos, además de apoyar iniciativas que ayudan a reducir la pobreza y la desigualdad–; Grupo Vidanta ha construido todas las facetas de su negocio con la más alta integridad, siempre comprometido con la protección y la promoción de México y su gente.

El Distintivo Empresa Socialmente Responsable, de acuerdo al CEMEFI "acredita a las empresas que asumen voluntaria y públicamente el compromiso de implementación y mejora continua de una gestión socialmente responsable, como parte de su cultura y estrategia de negocio. Reflejando dicho compromiso, en sus políticas, estrategias y programas, considerando integralmente todos los ámbitos y niveles de actuación de la empresa".

"En Grupo Vidanta creemos que la satisfacción de nuestros grupos de interés, así como el cuidado y la protección del medio ambiente, son parte de su éxito como empresa socialmente responsable. Para nuestra organización, la RSC es el camino a seguir para contribuir con el desarrollo sustentable de la industria turística, del país y el mundo", comentó el Lic. Felipe Ramírez, Presidente del Consejo de Administración de Grupo Vidanta.

Otras de las acciones socialmente responsables de Grupo Vidanta incluyen la creación del Foro Vidanta, cuyo objetivo es impulsar un ambicioso diálogo entre líderes de opinión y figuras internacionales, provenientes de diferentes industrias, para establecer las mejores prácticas en materia turística.

Para conocer más acerca de esta y otras acciones de responsabilidad social que Grupo Vidanta realiza, por favor visite www.GrupoVidanta.com .

Acerca de Grupo Vidanta

Fundado en 1974 por el visionario líder de la industria turística, Daniel Chávez Morán, Grupo Vidanta es en México y Latinoamérica, el más importante desarrollador integral de servicios turísticos, especializado en destinos vacacionales, marcas de hoteles de lujo, campos de golf, bienes raíces, infraestructura turística y entretenimiento. El enfoque visionario de la compañía para el desarrollo de destinos de playa de lujo hace de las vacaciones de ensueño una realidad a través de lujosos resorts turísticos y espectaculares centros de entretenimiento en los lugares más codiciados de las costas de México –Nuevo Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos, Acapulco, Puerto Peñasco, Puerto Vallarta y Mazatlán–, con siete marcas distintas que incluyen Grand Luxxe, The Grand Bliss, The Grand Mayan, The Bliss, Mayan Palace, Sea Garden y Ocean Breeze, con más en desarrollo.

Desde hoteles galardonados con Cinco Diamantes por la AAA hasta una colección internacionalmente reconocida de campos de golf, Grupo Vidanta continúa siendo pionero en alianzas innovadoras. Dentro de estas originales colaboraciones incluyen el estar trabajando con Cirque du Soleil para crear JOYÀ, la primera experiencia teatral y culinaria, única en su tipo en México y permanente en la Riviera Maya; un exclusivo acuerdo a largo plazo con la compañía internacional de hospitalidad Hakkasan Group para presentar una serie de experiencias novedosas de nightlife, estilo de vida y gastronómicas, empezando con Omnia Dayclub, Herringbone, Casa Calavera y SHOREbar en Vidanta Los Cabos; así como una relación constante con Nicklaus Designs y Greg Norman Golf Course Design para desarrollar espectaculares campos de golf profesionales dentro de los diferentes destinos de Vidanta.

La división de bienes raíces de Grupo Vidanta ha construido y vendido más de 2,000 lujosas casas vacacionales y es responsable de desarrollar el primer aeropuerto privado en México, el Aeropuerto Internacional Mar de Cortés, en Puerto Peñasco.

Nombrada frecuentemente como una de las "Mejores Empresas para Trabajar en México" y actualmente clasificada entre los 10 primeros lugares en la lista Great Place to Work® de 2018, la organización mantiene un fuerte compromiso con sus 17,000 empleados y las comunidades cercanas, a través de su continua misión dedicada a esfuerzos ambientales y sociales, incluyendo las certificaciones EarthCheck y sus fundaciones sin fines de lucro, Fundación Vidanta y Fundación Delia Morán Vidanta. Para obtener más información, visite www.GrupoVidanta.com.

