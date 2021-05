Responsabilidade social da Paper Excellence leva investimento e desenvolvimento a comunidades locais e povos indígenas

O diretor de Relações Institucionais da empresa no Brasil, Guilherme Cunha Costa, revela que a empresa tem como ações concretas de desenvolvimento sustentável o incentivo a bolsas de estudo, a realização eventos comunitários, o investimento em iniciativas de preservação do meio ambiente e o respeito aos costumes locais, como o de povos indígenas. "Estamos construindo parcerias de longo prazo. O envolvimento da comunidade indígena em algumas de nossas operações é significativo e esse relacionamento representa uma das bases da responsabilidade social da empresa. A Paper Excellence entende a importância da boa vizinhança e valoriza muito seu relacionamento com as comunidades", explica Cunha Costa.

Povos indígenas

A Paper Excellence opera em pelo menos 30 territórios tradicionais de nações indígenas e tem laços econômicos diretos em metade delas. No Canadá, por exemplo, a empresa participa da gestão conjunta sustentável de recursos florestais. O objetivo é desenvolver parcerias de negócios que tratem de colaboração, respeito por valores e benefício mútuo.

Costa conta que a empresa oferece bolsas de estudos pós-ensino médio para povos indígenas em dez comunidades a cada ano, proporcionando mais oportunidades educacionais como parte do compromisso de longo prazo com o futuro da juventude indígena.

A empresa reconhece a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas e as promulgações nas comunidades operacionais, como a Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas de BC .

Comunidades locais

Em 2019, quase 100 organizações receberam apoio financeiro da Paper Excellence, em projetos voltados para o atletismo, alfabetização e infraestrutura de saúde. Além disso, mais de 50 eventos comunitários receberam aporte da empresa. O investimento no desenvolvimento local somou 300 mil dólares.

De acordo com Guilherme Cunha Costa, a Paper Excellence impacta diretamente milhares de famílias com a geração de empregos. Só no Brasil são aproximadamente 5 mil funcionários. No Canadá, são quase 12 mil empregos diretos e indiretos. A contribuição econômica chega a 3,7 bilhões de dólares, grande parte da qual é gasto dentro de 500 km de cada instalação.

Educação – Bolsas de estudo

O investimento em educação está direcionado aos alunos que ingressam no primeiro ano em uma universidade pública, faculdade comunitária ou instituto de tecnologia. Dezenas de alunos já estudaram com apoio da Paper Excellence. "O nosso compromisso é apoiar cada vez mais o desenvolvimento intelectual dos jovens que desejam entrar no mercado de trabalho, e as bolsas de estudo é uma das formas que encontramos para colaborar com um futuro melhor para o planeta", afirma Guilherme Cunha Costa.

