Restalyst de Singapura desenvolve teste altamente sensível de anticorpos da COVID-19 comparável aos líderes do mercado

SINGAPURA, 24 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A firma biomédica Restalyst de Singapura desenvolveu um teste de anticorpos da COVID-19, o COVID19N-REAAD™, o qual será fundamental para estabelecer a prevalência da doença nas populações e os fatores de risco de exposição associados com a infecção. Isso permitirá que as autoridades de cuidados de saúde determinem a eficácia das medidas de controle da COVID-19 e otimizá-las a longo prazo. Visões sobre segmentos de população mais suscetíveis à infecção também ajudarão o lançamento futuro das vacinas.

A necessidade de testes de sorologia aumentou, particularmente na detecção de infecções anteriores em pacientes assintomáticos. As infecções pela COVID-19 são diagnosticadas através da reação da transcrição reversa em tempo real da cadeia da polimerase (RT-PCR), através de esfregaço nasofaríngeo. Ele confirma a presença do vírus. O RT-PCR não pode ser usado para avaliar a prevalência da doença, já que um resultado negativo não pode diferenciar uma pessoa que esteve infectada anteriormente e desde então se recuperou, de uma pessoa infectada. Diferentemente do RT-PCR, o COVID19N-REAAD™ se concentra em uma resposta imunológica adaptativa à COVID-19, indicando infecção recente ou anterior. O teste funciona empregando um ensaio de imunoabsorção enzimática o qual captura e detecta anticorpos específicos da proteína do nucleocapsídeo da COVID-19.

"Os testes de sorologia como o COVID19N-REAAD™ ajudam na investigação de epidemias em curso, e na avaliação retrospectiva das taxas de infecção e a extensão de um surto. Eles são inestimáveis na determinação da dimensão completa da doença, e são vitais para permitir uma resposta ao surto coordenada e eficaz a nível nacional", disse o Sr. Zaccheus Peh, CEO da Restalyst.

Um estudo usando 387 amostras clínicas -- composto por 56 RT-PCR positivos e 331 coortes saudáveis para COVID-19 -- descobriu que o COVID19N-REAAD™ tem uma sensibilidade clínica e uma especificidade estimadas de 98,21% e 100% respectivamente. O teste foi validado através de estudos comparativos com o ADVIA Centaur® SARS-CoV-2 Total da Siemens e com o Elecsys Anti-SARS-CoV-2 da Roche, os quais são testes sorológicos aprovados pela FDA, a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA. Os estudos foram conduzidos usando 132 reativos sorológicos e 267 amostras sorológicas não reativas conforme determinado pelos dois ensaios. Foi descoberto que o COVID19N-REAAD™ tem percentual de acordo positivo, percentual de acordo negativo e taxa geral de acordo de 97,73%, 91,01% e 93,23% respectivamente.

O COVID19N-REAAD™ recebeu tanto a marca CE quanto autorização provisória da Autoridade de Ciências da Saúde de Singapura (Singapore Health Sciences Authority).

FONTE Restalyst

