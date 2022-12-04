Restaurant Brands International и McWin будут развивать культовые сети в Восточной Европе

Компании Restaurant Brands International и McWin будут развивать сети культовых ресторанов Burger King® и Popeyes® в Восточной Европе

Компания McWin заключила генеральные соглашения о франшизе и развитии сети ресторанов Burger King в Чешской Республике, Польше и Румынии и сети ресторанов Popeyes в Чешской Республике и Польше в рамках европейской экспансии.

ЦУГ (Швейцария), 5 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания Restaurant Brands International (RBI) (TSX: QSR) (NYSE: QSR) и компания McWin, одни из самых авторитетных операторов ресторанных сетей в Европе, с радостью объявили о том, что дочерние предприятия компании McWin приобрели эксклюзивную генеральную франшизу и права на развитие брендов Burger King и Popeyes в нескольких странах Восточной Европы. Новые рестораны откроются в 2023 году.

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Компания McWin через свою недавно созданную платформу Rex Concept CEE планирует расширить присутствие знаменитого бренда Burger King, предлагающего приготовленные на гриле бургеры, в Чехии, Польше и Румынии, а также представить культовую сеть ресторанов жареной курицы Popeyes в Чехии и Польше. Планируется открыть 600 ресторанов в этих странах на протяжении следующих 10 лет.

«Мы очень рады, что достигли с компанией McWin этого рубежа, и уверены, что ее богатый опыт в развитии бизнеса приведет к успешной экспансии наших знаковых брендов в Восточной Европе, — заявил Дэвид Шир (David Shear), глобальный президент Restaurant Brands International Inc, материнской компании брендов Burger King и Popeyes. — Эта новость говорит о нашем стремлении угостить как можно больше посетителей культовым жареным на гриле сэндвичем Whopper® и знаменитым цыпленком по-луизиански, а также другими популярными блюдами. Это большой шаг в нашем амбициозном плане развития этих брендов, и мы рады и дальше расширять свое присутствие в Восточной Европе».

«Мы с радостью продолжаем укреплять ведущие позиции компании McWin в Европе, где мы видим значительные возможности для роста и включения сильных брендов премиум-класса в наш растущий портфель из 1300 ресторанов, включая Burger King и Popeyes, — заявил соучредитель компании McWin Генри Макговерн (Henry McGovern). — После приобретения в августе компании BK SEE Poland S.A. это вторая инвестиция, сделанная через наш фонд McWin Restaurant Fund размером 525 млн евро. Она демонстрирует наше стремление помочь брендам достичь нового уровня за счет оптимизации операционной деятельности и создания устойчивой долгосрочной ценности для клиентов, сотрудников, местных сообществ и местной экономики, в которой мы работаем».

Сегодняшняя новость говорит о глобальной привлекательности ресторанов Burger King и Popeyes во всем мире. Рестораны Burger King работают в более чем 19 000 городов более чем в 100 странах, включая 33 страны Европы.

Приверженность ресторанов Popeyes своему луизианскому наследию, включающему фирменную маринованную курицу, готовящуюся 12 часов, и другие ароматные и аутентичные блюда, позволила им стать одной из крупнейших в мире сетей ресторанов быстрого обслуживания с меню из курицы. Сеть насчитывает более чем 3800 ресторанов более чем в 30 странах по всему миру, которые недавно успешно открылись и в Европе — в Великобритании, Румынии, Испании и Швейцарии. Амбициозный план экспансии является частью более широкой стратегии, направленной на расширение присутствия на ключевых рынках по всему миру, обслуживание все большего числа посетителей и обеспечение исключительного качества обслуживания.

Компания McWin стремится предлагать всемирно известные и востребованные блюда, которые знают и любят посетители, а также предоставлять завсегдатаям лучшее в своем классе обслуживание как в ресторанах, так и в Интернете с помощью персонализированных цифровых инноваций. В новых ресторанах Burger King и Popeyes будут цифровые экраны для заказов, возможность сделать заказ с мобильного телефона, обслуживание столиков и доставка на дом, с тем чтобы посетителям было удобно делать заказ и наслаждаться любимыми блюдами так, как они предпочитают.

В 2023 году посетители ресторанов Burger King и Popeyes смогут отведать непревзойденные фирменные хрустящие сэндвичи с курицей и еще больше полюбить их уникальный вкус.

Информация о бренде Burger King

Бренд Burger King®, зарегистрированный в 1954 году, — это глобальная сеть ресторанов быстрого питания, известная качеством и ценой своих гамбургеров, и единственное место, где посетители могут получить легендарный приготовленный на гриле сэндвич Whopper®. Сеть Burger King® включает более 18 800 ресторанов в более чем 100 странах. Почти 100% ресторанов Burger King® были открыты по франшизе независимыми предприятиями, многие из которых являются семейными ресторанами, работающими на протяжении десятилетий. Более подробная информация о бренде Burger King® представлена на сайте www.bk.com.

Информация о бренде Popeyes®

Бренд Popeyes®, возникший в Новом Орлеане в 1972 году, насчитывает более чем 50 лет истории и кулинарных традиций. Рестораны Popeyes® отличает уникальное меню в новоорлеанском стиле, включающее пряную курицу, обжаренное куриное филе, жареные креветки и другие блюда региональной кухни. Приверженность ресторанов Popeyes® своему луизианскому наследию и ароматным аутентичным блюдам позволила им стать одной из крупнейших в мире сетей ресторанов быстрого обслуживания с меню из курицы, имеющей более чем 3800 ресторанов в США и по всему миру. Для получения более подробной информации о бренде посетите веб-сайт бренда Popeyes® по адресу www.popeyes.com или следите за новостями бренда в социальных сетях Facebook, Twitter и Instagram.

Информация о компании Restaurant Brands International

Restaurant Brands International Inc. — одна из крупнейших в мире компаний, специализирующихся на ресторанах быстрого обслуживания, с годовым объемом продаж, превышающим 35 млрд долларов США в год по всей сети, и более чем 29 000 ресторанов в более чем 100 странах. Компания RBI владеет четырьмя наиболее известными и легендарными брендами быстрого обслуживания в мире: TIM HORTONS®, BURGER KING®, POPEYES® и FIREHOUSE SUBS®. Эти независимые бренды служат своим посетителям, владельцам франшиз и местным сообществам на протяжении десятилетий. Благодаря своей программе Restaurant Brands for Good («Ресторанные бренды во благо») компания RBI улучшает устойчивость работы своих ресторанов на благо своим блюдам, планете, людям и сообществам.

Информация о компании McWin

McWin — частная инвестиционная компания, основанная Генри Макговерном (Henry McGovern) и Стивеном К. Винегаром (Steven K. Winegar). Ее выдающиеся учредители и директора отважились на революционные экологические преобразования, главным образом в отраслях общественного питания и пищевых технологий.

Генри Макговерн (Henry McGovern) является основателем AmRest Holdings SE — одной из ведущих европейских компаний в отрасли общественного питания, которая под руководством Генри выросла до более чем 2300 ресторанов в 25 странах с более чем 55 000 сотрудников. Стивен К. Винегар (Steven K. Winegar) является бывшим акционером и старшим исполнительным директором компании Grupo Zena, основателем компаний Restauravia Grupo Empresarial и Megafood SL и бывшим членом правления компании Telepizza. Вдвоем они создали или имели в своем управлении более чем 4200 ресторанов в Европе, США и Китае и имеют большой опыт инвестирования в пищевые технологии и в более широкие революционные технологии. Компания McWin и фонды, которые она консультирует, в настоящее время являются инвесторами компаний Gail's, Vapiano, CookUnity и Dean&David, компаний, специализирующихся на производстве альтернативных белков, включая BlueNalu, Perfect Day, Every Company (ранее Clara Foods), Impossible Foods и UPSIDE Foods (ранее Memphis Meats), а также ведущих компаний, занимающихся пищевыми технологиями, таких как Footprint, Oishii и Menu.

Прогностические заявления

Настоящий пресс-релиз содержит определенные прогностические заявления и информацию, которые отражают текущие убеждения и ожидания руководства в отношении будущих событий, инициатив и операционных результатов и действительны только на дату публикации этого пресс-релиза. Эти прогностические заявления не являются гарантией будущих результатов и сопряжены с рядом рисков и неопределенностей. К числу таких прогностических заявлений относятся, без ограничений, заявления об ожиданиях компании в отношении возможности открытия 600 ресторанов Burger King и Popeyes (в совокупности) в Польше, Чехии и Румынии в течение следующих десяти (10) лет, возможности предоставить посетителям лучшее в своем классе качество обслуживания как в ресторане, так и в Интернете благодаря персонализированным цифровым инновациям, способности создать устойчивую долгосрочную ценность для посетителей, сотрудников, местных сообществ и экономик Польши, Румынии и Чехии, а также возможности провести амбициозную экспансию сетей ресторанов Burger King и Popeyes в рамках более широкой стратегии по расширению присутствия на ключевых рынках по всему миру. Факторы, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от ожиданий компании RBI, подробно изложены в документах, представленных компанией RBI Комиссии по ценным бумагам и биржам США и органам регулирования ценных бумаг в Канаде, таких как годовые и квартальные отчеты и текущие отчеты по форме 8-K, и включают следующие риски: риск, связанный со способностью компании успешно осуществлять свою внутреннюю и международную стратегию роста, а также риски, связанные с ее международными операциями; риски, связанные со способностью компании конкурировать на внутреннем и международном рынке в условиях высокой конкуренции; глобальные экономические или другие условия ведения бизнеса, которые могут повлиять на желание или способность клиентов компании приобретать ее продукцию; отношения компании с держателями франшиз и успех их деятельности, а также риски, связанные с полностью франчайзинговой бизнес-моделью компании; и эффективность маркетинговых и рекламных программ компании и поддержка таких программ со стороны держателей франшизы. За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, компания не принимает на себя обязательства по обновлению этих прогностических заявлений, будь то в связи с новой информацией, последующими событиями или обстоятельствами, изменением ожиданий или по иным причинам.

Контактная информация: [email protected], [email protected]

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SOURCE Restaurant Brands International Inc.