Restylane®: primeiro preenchedor à base de ácido hialurônico completa 25 anos no mercado de estética

SÃO PAULO, 1 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- O ácido hialurônico se tornou uma febre do autocuidado, estando presente em diversos produtos de beleza. Mas essa onda começou há 25 anos, quando se descobriu que o ativo promove a elasticidade da pele e ameniza os efeitos do envelhecimento, trazendo resultados impressionantes como preenchedor.

Neste cenário, Restylane® foi o primeiro ácido hialurônico injetável lançado no mercado mundial, em 1996, e conquistou profissionais da saúde e pacientes pela segurança e eficácia comprovadas em uma série de estudos científicos que embasam os benefícios anunciados. E, se de um lado ele tem experiência e tradição, por outro não parou no tempo e manteve os investimentos em pesquisa e inovação ao longo dos anos.

"Mantemos um investimento constante em inovação para aprimorar nosso portfólio e lançar novas técnicas de aplicação que abranjam os múltiplos perfis da nossa sociedade. É o que garante que nossas marcas sigam na liderança do mercado de estética e como as mais lembradas pelos profissionais da saúde² no segmento. Além disso, temos o compromisso de oferecer programas de educação continuada, para refletir em um crescimento do mercado de estética cada vez mais seguro, com resultados que respeitam a história de pele de cada pessoa", comenta Ligia Santos, líder da unidade de negócios de estética da Galderma Brasil.

O portfólio Restylane® é o mais completo do mercado e contempla todos os pilares do rejuvenescimento global da face: estruturação e lifting facial, com Restylane® Lyft™️ ou Defyne™️; restauração de volume com Restylane® Volyme™️ ou Kysse™️, que é desenvolvido exclusivamente para os lábios. Para regiões que exigem resultados refinados, como por exemplo a região de olheiras, a marca conta com Restylane® Refyne™️. Já para promover uma hidratação profunda e corrigir pequenos incômodos, como cicatrizes de acne e linhas finas, o portfólio Restylane® contempla o tratamento com Vital e Vital Light, conhecidos como Restylane® Skinboosters™️.

Não à toa, hoje a marca é sinônimo de confiança. E os números reforçam esse aspecto:

100% dos pacientes observaram melhora após o tratamento com Restylane ® Refyne™️³;

Refyne™️³; Mais de 90% dos pacientes ficaram satisfeitos ou muito satisfeitos com a aparência e harmonia facial após o tratamento com Restylane® Lyft™ 4 ;

90% dos pacientes ficaram satisfeitos ou muito satisfeitos com a aparência e harmonia facial após o tratamento com Restylane® Lyft™ ; 100% dos pacientes referiram melhora ou muita melhora na avaliação de 1 mês de tratamento com Restylane® Kysse™5.

"A variedade de produtos no portfólio e com funções específicas é fundamental para garantir uma individualização de tratamento, que considere as necessidades de cada paciente, tipos de pele e gênero. Além disso, é possível combinar substâncias e proporcionar tratamentos completos e personalizados. O melhor é que todos esses géis de ácido hialurônico são biocompatíveis, o que garante mais segurança ao realizar os procedimentos", explica Dr. Fabio Saito, médico cirurgião plástico e responsável pela área de educação médica continuada da Galderma Aesthetics Brasil.

Galderma Academy: inovação e tecnologia

E por falar em educação médica continuada, a Galderma acaba de investir na reforma de sua sede em São Paulo, onde funcionará o primeiro centro de capacitação técnica e treinamento dos profissionais injetores da companhia na América Latina, denominado Galderma Academy. Sua criação tem como objetivo acompanhar as inovações e crescimento do mercado e capacitar os profissionais da saúde que fazem procedimentos estéticos injetáveis, oferecendo treinamentos presenciais ou de forma remota.

"A cada ano, a Galderma amplia mais seu foco no desenvolvimento técnico-científico dos profissionais injetores, contribuindo para o crescimento desse mercado de maneira sustentável e consistente", complementa Lígia Santos.

Uma parte da preocupação em garantir os melhores resultados aos pacientes é a ampla gama de avançados métodos de aplicação, que, a exemplo dos 25 anos de oferecimento de Restylane®, seguem sendo trabalhados, oferecendo novos caminhos para empoderar características, contornos e textura da pele. KyssabilityTM, por exemplo, é uma técnica de preenchimento labial que foca em preservar as funcionalidades da boca, inclusive o ato de beijar. Firm&Lyft é uma técnica que auxilia na redução da flacidez da pele enquanto melhora sua sustentação e lifting. Já a técnica Relax & Refresh apresenta um trabalho focado nas linhas de expressão, buscando reduzir a aparência de cansaço e as rugas ao redor dos olhos e da boca.

Por fim, todos os métodos podem ser intensificados pelo protocolo de aplicação Skin Quality, desenvolvido especialmente pela Galderma Aesthetics, que combina a hidratação profunda dos SkinboostersTM com o estímulo do colágeno do Sculptra®, para manter a qualidade da pele.

Para mais informações sobre Restylane®, acesse https://www.galdermaaesthetics.com.br/

Todo procedimento estético injetável deve ser executado por um profissional da saúde habilitado, que irá avaliar e orientar o paciente acerca das melhores opções de tratamento.

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia, oferecendo um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. As marcas de estética da Galderma foram consideradas top of mind dos profissionais da saúde nas categorias Bioestimuladores de Colágeno, Ácido Hialurônico e Toxina Botulínica, segundo pesquisa realizada pela HSR Health, entre janeiro e abril de 2021, com 241 médicos. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações, visite https://www.galdermaaesthetics.com.br/

