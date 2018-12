Resultados alentadores de TIGR Matrix para prevenir hernia incisional en pacientes sépticos sometidos a laparoscopia

TIGR Matrix muestra resultados prometedores cuando se usa para la prevención de la hernia incisional en pacientes sépticos sometidos a laparoscopia

UPPSALA, Suecia, 10 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- La colocación de la malla quirúrgica de corrección sintética TIGR®Matrix totalmente reabsorbible (Novus Scientific AB, Uppsala - Suecia) para la prevención de la hernia incisional en pacientes sépticos sometidos a laparoscopia de emergencia mostró una eficacia y seguridad alentadoras en un pequeño estudio retrospectivo, de acuerdo a lo presentado durante la XXVIII Reunión del Waterford Surgical October Club.

Aproximadamente uno de cada tres pacientes sometidos a laparotomía de emergencia desarrollan una hernia incisional. Un reciente cambio importante de paradigma en el cierre abdominal es la inserción de una malla quirúrgica de corrección como una medida profiláctica para prevenir la hernia incisional en la operación inicial o la finalización de un cierre abdominal temporal. No obstante, las dificultades conceptuales complican dicho procedimiento en pacientes con sepsis.

El autor principal Michael Moore y sus colegas presentaron una pequeña serie de casos retrospectivos en seis pacientes sépticos a los que se colocó una malla TIGR®Matrix de corrección con laparotomía postemergencia en el mismo acto quirurgico.

La TIGR®Matrix tuvo una tasa de complicaciones baja. No se reportaron hernias incisionales posteriores al procedimiento y ningún paciente desarrolló seroma. Solo se reportó una infección en la herida de un paciente.

Los investigadores del Hospital Universitario de Letterkenny determinaron que 'La colocación de la malla quirúrgica de corrección TIGR®Matrix en pacientes sépticos sometidos a laparoscopia de emergencia es esperanzadora, aunque es necesario un seguimiento a largo plazo para validar estos resultados".

Acerca de TIGR®Matrix

TIGR®Matrix es la primera malla quirúrgica 100 % sintética reabsorbible a largo plazo. Su tecnología única consistente en degradación y reabsorción total en dos fases, combinada con su facilidad de uso, es un importante avance en la tecnología de la malla quirúrgica.

La parte de degradación rápida mejora la flexibilidad y la capacidad de estiramiento de la malla, proporciona resistencia adicional durante la fase de curación inmediata y se absorbe gradualmente durante los primeros cuatro meses. La parte de la malla de degradación lenta proporciona una resistencia óptima durante un máximo de nueve meses con una reabsorción completa en tres años aproximadamente. TIGR®Matrix utiliza polímeros 100 % sintéticos que están bien documentados, clínicamente probados y se utilizan comúnmente en dispositivos médicos desde la década de 1970.

Acerca de Novus Scientific

Novus Scientific AB ( www.novusscientific.com ) desarrolla, fabrica y comercializa implantes reabsorbibles que ayudan a la curación del cuerpo.

La sede central, las instalaciones de investigación y producción se encuentran en Uppsala, Suecia.

Fuente

Moore M, et al. Prevention of incisional hernia post emergency laparotomy: A time to change? A case series. (Prevención de la laparotomía de postemergencia de hernia incisional. ¿Hora de cambiar? Una serie de casos)

Presentado en la XXVIII Reunión de Waterford Surgical October Club, 13 de octubre de 2018.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/787447/Novus_Scientific_logo.jpg

