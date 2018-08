RESULTADOS ALIANSCE 2T18: Expansão de 8,0% do EBITDA e de 23,7% do AFFO

RIO DE JANEIRO, 8 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Aliansce Shopping Centers S.A. (B3: ALSC3), uma das maiores proprietárias e administradoras de shopping centers do Brasil, anunciou hoje os seus resultados do 2º trimestre de 2018.

Destaques 2T18:

Vendas totais alcançaram R$ 1,4 bilhões no 2T18, com crescimento de 2,2%, apesar dos eventos não recorrentes do trimestre. Vendas Mesmas Lojas cresceram 0,4%, após ajuste de sazonalidade.

bilhões no 2T18, com crescimento de 2,2%, apesar dos eventos não recorrentes do trimestre. Vendas Mesmas Lojas cresceram 0,4%, após ajuste de sazonalidade. R$600 milhões em dívidas renegociadas, com economia de R$6,1 milhões/ano e redução do custo médio dessas dívidas em 120 bps, preservando os vencimentos de mais longo prazo.

milhões em dívidas renegociadas, com economia de milhões/ano e redução do custo médio dessas dívidas em 120 bps, preservando os vencimentos de mais longo prazo. Menores custos operacionais e provisões levaram EBITDA para R$97,7 milhões, com 74,4% de margem – um ganho de 578 bps yoy.

milhões, com 74,4% de margem – um ganho de 578 bps yoy. AFFO alcançou R$ 55,9 milhões, com margem 864 bps maior, graças à renegociação de dívidas pré-fixadas e estrutura corporativa mais eficiente.

milhões, com margem 864 bps maior, graças à renegociação de dívidas pré-fixadas e estrutura corporativa mais eficiente. Expansão do Parque Shopping Belém aumentará em 29,4% ABL. Primeira fase de expansão está inteiramente alugada, com inauguração em 1T19.

Provisão para devedores duvidosos teve queda de 27,1% e representou 3,6% da receita líquida vs. 4,9% no 2T17.

Elevada atividade comercial, com 457 lojas alugadas nos últimos 12 meses, crescimento de 13,7% comparado a 2017, levando a taxa de ocupação do portfólio a 96,1%.

Transição de liderança concluída, com Rafael Sales assumindo como novo Presidente, sucedendo Renato Rique , que se tornou Presidente Executivo do Conselho de Administração.

Para obter a versão completa do Release de Resultados do 2T18, por favor acesse nossa página de RI: http://ri.aliansce.com.br

De acordo com Rafael Sales, Presidente, "Nossos shoppings encerraram o 2T18 com crescimento de 2,2% de venda, apesar de alguns eventos não recorrentes que impactaram o fluxo de visitantes durante o trimestre. A atividade comercial intensa está aperfeiçoando o mix de lojistas. Devemos continuar observando tendências positivas como a alta ocupação, amadurecimento de novos contratos, e menor inadimplência". Rafael Sales acrescentou que "os resultados nos encorajam a continuar executando nossa estratégia de reperfilamento da dívida, aprimorar a eficiência corporativa e criar oportunidades de crescimento futuro".

A Aliansce realizará teleconferência e webcast em Português para discutir os resultados do 2T18 no dia 9 de agosto, às 12:00 p.m. BRT / 11:00 a.m. EDT. Os investidores podem acessar a teleconferência pelos números +55 (11) 3193-1001 /+1 646 828-8246 usando o código "Aliansce". O webcast é acessível no endereço http://ri.aliansce.com.br.

