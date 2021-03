Résultats 2020 : Emakina Group maintient sa croissance et renforce ses marges

Information privilégiée et règlementée – Résumé du communiqué officiel

BRUXELLES, 23 mars 2021 /PRNewswire/ -- Emakina Group (Euronext Growth Bruxelles : ALEMK), communique ses résultats annuels 2020. Le groupe est l'un des principaux réseaux d'agences digitales indépendantes, présent dans 17 pays sur 3 continents. Les ventes consolidées progressent de 2,5% à périmètre constant à 99,005 MEUR, et les revenus hors Belgique représentant 70% des revenus consolidés.

Revenus de 99,005 MEUR , +2,5%

(96,618 MEUR en 2019)



(96,618 MEUR en 2019) EBITDA de 7,783 MEUR , +32,3%

(5,881 MEUR en 2019)



(5,881 MEUR en 2019) Résultat avant impôts : 1.482.837 EUR

( 235.278 EUR en 2019)

Le bénéfice courant avant impôt du groupe s'élève à 2.217.959 EUR, une hausse de 76,6%.

Le bénéfice net de 662.237 EUR s'explique par la hausse du résultat courant, un résultat non récurrent et une charge fiscale en progression du fait de la bonne marche de la rentabilité opérationnelle.

La santé financière du groupe se renforce grâce à la progression de l'EBITDA, à un bénéfice net positif, à des fonds propres en hausse, à un niveau de besoin en fonds de roulement sous contrôle, à un niveau d'endettement financier en baisse et à la disponibilité de lignes de crédit adaptées.

L'internationalisation d'Emakina Group continue.

Après l'ouverture d'un bureau au Qatar, en Arabie Saoudite et en Inde en 2020, des bureaux à Londres et à Munich sont en cours de création.

Emakina Group a accéléré le développement de ses services « e-commerce » et des synergies « multi-entités » et « multi-géographies », nécessitant des outils internes performants, un solide modèle collaboratif et un esprit d'équipe « One Team ». Les multiples partenariats technologiques noués par le groupe permettent d'offrir un large portefeuille de solutions.

Quelques nouveaux clients : Ahold Delhaize, Armor-Lux, Aurep, Beaulieu, Bestseller, Bugaboo, Cape Union Mart, Constellium, Crate & Barrel and Maison du Monde for Majid Al Futtaim, DGZ, Faces, Full Life, Givaudan, Goody Kitchen, Graff, Harman, Hartlauer, Hudson, Joolz, Mise au Green, Picture, Prénatal, Rotra, Solis, Swedish Pension Office, Tata Steel, Tory Burch, Under Armour GCC, Visit Qatar, Walibi, et Yves Saint Laurent.

Malgré le contexte de pandémie, le management d'Emakina anticipe une hausse de ses ventes à un chiffre sur l'ensemble de l'année 2021.

www.emakina.group

Frédéric Desonnay

CFO Emakina Group

[email protected]

+32-2400-4000

SOURCE Emakina Group