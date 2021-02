Résultats exclusifs de l'enquête : Les deux tiers des caisses de retraite ne surveillent pas les coûts de change

« Nous pensons que de nombreuses caisses de retraite et dotations partent du principe que lorsqu'elles engagent un gestionnaire externe, celui-ci sera le fiduciaire pour toutes les opérations de change liées à ce mandat », explique Conlan. « Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. »

Selon des données et des recherches exclusives de FXT, 98 % des gestionnaires d'actifs externes ne négocient pas de devises restreintes pour une livraison sur le territoire. Au lieu de cela, ils laissent cette responsabilité au dépositaire du propriétaire des biens. « Par conséquent, tout régime de retraite qui investit dans les marchés émergents fait une mauvaise hypothèse s'il pense avoir entièrement externalisé ses obligations fiduciaires en matière de change au gestionnaire externe », note Conlan.

En outre, comme les banques de dépôt agissent en tant que contrepartie principale de ces transactions non contrôlées, elles sont financièrement motivées pour fixer le taux le plus élevé acceptable - afin de réaliser un profit maximum - ce qui est au détriment des retraités. Conlan ajoute que cette tendance a, en partie, conduit à des profits records pour ces banques en 2020.

À propos de FX Transparency, LLC

FX Transparency est le plus grand fournisseur indépendant d'analyse des coûts de transaction sur les marchés des changes (FX TCA) et de conseil en matière d'exécution des opérations sur devises au niveau mondial. FX Transparency a été fondée en 2009 et possède des bureaux à Boston, Massachusetts, et à Melbourne, Australie.

