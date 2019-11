Résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2019/2020 de Vakrangee

- Le revenu total s'est élevé à 1 727 500 000 INR, soit une hausse de 17,28 % d'un trimestre à l'autre

- Les bénéfices après impôts s'élèvent à 108 700 000 INR, soit une hausse de 39,10 % d'un trimestre à l'autre

- Le nombre total de points de vente NextGen s'élève à plus de 21 000 – 8 500 sont actifs et plus de 12 500 sont en phase de mise en place

MUMBAI, Inde, 14 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Vakrangee Limited (VL), a annoncé ses résultats financiers non vérifiés pour le trimestre terminé le 30 septembre 2019.

Faits saillants – Deuxième trimestre, exercice 2019/2020

Croissance solide des résultats financiers du fait de l'accent clairement mis sur la rentabilité des magasins et l'activation des services dans tout le réseau.

Les bénéfices après impôts sont en hausse de 39,8 % d'un trimestre à l'autre en raison d'un levier d'exploitation solide et de l'incidence de taux d'imposition moins élevés.

Paramètres d'exploitation solides – le débit global des points de vente NextGen (de nouvelle génération) est en hausse d'environ 17 % et le nombre de transactions est en hausse de 28 % d'un trimestre à l'autre.

Faits saillants au niveau financier – Deuxième trimestre, exercice 2019/2020 (consolidé)

Le revenu total s'est élevé à 1 727 500 000 INR au deuxième trimestre de l'exercice 2019/2020, contre 1 473 000 000 INR au trimestre précédent de l'année courante, soit une hausse de 17,28 %.

Les résultats d'exploitation se sont élevés à 1 518 500 000 INR au deuxième trimestre de l'exercice 2019/2020, contre 1 267 800 000 INR au trimestre précédent de l'année courante, soit une hausse de 19,77 %.

Le BAIIA s'élève à 204 600 000 INR au deuxième trimestre de l'exercice 2019/2020, contre 192 600 000 INR au trimestre précédent de l'année courante, soit une hausse de 6,20 %.

Les bénéfices après impôts s'élèvent à 108 700 000 INR au deuxième trimestre de l'exercice 2019/2020, contre 78 100 000 INR au trimestre précédent de l'année en cours, soit une hausse de 39,10 %.

Le BPA (de base) pour la valeur nominale d'un INR s'élève à 0,11 INR au deuxième trimestre de l'exercice 2019/2020, contre 0,07 INR au premier trimestre de l'exercice 2019/2020, soit une hausse de 57,14 %.

Actualisation des performances

Le nombre total de points de vente NextGen s'élève à plus de 21 000 – 8 500 sont actifs et plus de 12 500 sont en phase de mise en place

Débit trimestriel d'environ 37,5 milliards d'INR sur la plateforme Nextgen Vakrangee – Valeur de transaction

2,1 milliards d'USD, taux courant annuel – Valeur de transaction – sur la base du nombre actuel de points de vente NextGen actifs

Environ 15,1 millions, soit le nombre trimestriel de transactions sur la plateforme NextGen de Vakrangee

À propos de Vakrangee Limited (BSE : 511431) (NSE : VAKRANGEE)

Créée en 1990, Vakrangee est la seule entreprise reposant sur les technologies, qui s'attache à mettre en place en Inde le plus grand réseau de points de vente au détail dits du « dernier kilomètre », afin de fournir des services bancaires et financiers en temps réel, des guichets automatiques, des assurances, des services d'administration en ligne, du commerce électronique et des services logistiques aux marchés ruraux, péri-urbains et urbains dont les besoins ne se sont pas satisfaits. Les commerces de proximité numériques assistés sont appelés « Vakrangee Kendra » et servent de « guichet unique » pour l'accès à divers produits et services.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site :

Courriel : investor@vakrangee.in

