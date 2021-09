Résultats intermédiaires 2021 d'ABP Publishing

FRANCFORT, Allemagne, 10 septembre 2021 /PRNewswire/ -- ABP Publishing, le plus grand éditeur international de livres audio au monde, a publié ses résultats intermédiaires pour le premier semestre 2021. La société fait état d'une croissance du chiffre d'affaires de 15 % dans toutes ses succursales. Parmi celles-ci, la région turque affiche le résultat le plus significatif avec une croissance du chiffre d'affaires atteignant 100 % pour le deuxième trimestre.

Résultats financiers

Par rapport au premier semestre 2020, les résultats semestriels de 2021 montrent une croissance du chiffre d'affaires de 15 %. « L'industrie du livre audio continue de se développer », a déclaré Viktoria Salnikova, rédactrice en chef d'ABP Publishing. « On craignait que les livres audio ne perdent une partie de leur public après l'assouplissement des règles d'isolement et la réouverture des librairies. Pourtant, ils sont toujours aussi populaires. Il semble que l'écoute de livres audio soit devenue une partie de la routine des gens dans de nombreux pays ; un fait qui est confirmé par notre croissance financière. »

La région turque a affiché une croissance de son chiffre d'affaires de 100 % au deuxième trimestre. « Ces résultats peuvent sembler choquants pour une personne extérieure au secteur, mais pour nous, ils ne le sont pas. Le marché du livre audio en Turquie est encore peu développé. Les auditeurs ont un choix restreint de livres audio. Cependant, nous constatons une forte croissance de l'intérêt, et nous travaillons donc à l'élargissement de notre portefeuille turc », a expliqué Mme Salnikova.

Résultats de l'élargissement du portefeuille

Le portefeuille de la société s'est également étoffé au cours du dernier semestre. Pour donner une idée de son envergure, ABP Publishing a des divisions en France (ABP Editions), en Allemagne (ABP Verlag) et en Italie (ABP Editore), et produit également des livres audio en espagnol, en turc et en japonais.

Le portefeuille d'ABP Verlag s'est enrichi de la version audio de Respirer de James Nestor, qui examine les techniques de respiration et leur relation avec l'amélioration de la santé. La version francophone de ABP Editions est à venir.

Le département italien ABP Editore s'est agrandi avec l'ajout des versions audio de Unshakeable et de De la part d'un ami de Tony Robbins.

Le livre audio L'éveil de votre puissance intérieure de Tony Robbins est désormais disponible pour les auditeurs turcs via Storytel, ainsi que Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki et Avalez le crapaud ! de Brian Tracy.

À propos d'ABP Publishing

ABP Publishing est le plus grand éditeur international de livres audio au monde. En partenariat avec Audible, Zebralution et d'autres distributeurs de médias numériques, ABP Publishing propose plus de 500 livres audio de non-fiction en anglais, français, allemand, italien et autres langues. Son catalogue comprend des livres audio consacrés aux affaires, au développement personnel, à la psychologie populaire, à l'éducation des enfants et à une vie saine.

Contact pour les médias

Anna Ruzina

Représentante des relations publiques

ABP Publishing

[email protected]

+7-926-330-06-13

SOURCE ABP Publishing